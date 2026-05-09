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Super League: Luzern und Servette sorgen für ein Spektakel

Oscar Kabwit, links, von Luzern im Spiel gegen Bradley Mazikou, rechts, von Servette beim Super League Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Luzern und Servette FC vom Samstag, 9. Mai 2026 in Luzern. (K ...
In einem bedeutungslosen Spiel fielen am Samstagabend viele Tore.Bild: keystone

Viele Tore, aber kein Sieger: Luzern und Servette sorgen für ein Spektakel

Im sportlich bedeutungslosen Aufeinandertreffen zwischen Luzern und Servette lieferten die beiden Mannschaften beim 3:3 ein Torspektakel.
09.05.2026, 19:3009.05.2026, 22:33

Für Luzern und Servette ist die Saison eigentlich gelaufen. Beide Mannschaften befinden sich zwar in der Relegation Group, haben aber nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Im direkten Aufeinandertreffen sorgten die beiden Mannschaften trotzdem für ein richtiges Torspektakel. Zur Pause lagen die Genfer nach Treffern von Miroslav Stevanovic und Thomas Lopes 2:0 in Führung.

Levin Winkler und Adrian Bajrami glichen die Partie dann innert sechs Minuten aus. Lilian Njoh brachte die Servettiens dann gut zehn Minuten vor dem Ende erneut in Front, Mario Fricks Luzerner schafften in der Person von Oscar Kabwit aber quasi postwendend eine neuerliche Reaktion. So endete die Partie schlussendlich mit 3:3.

Torhueter Pascal Loretz von Luzern beim Super League Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Luzern und Servette FC vom Samstag, 9. Mai 2026 in Luzern. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Pascal Loretz musste sich dreimal geschlagen geben.Bild: keystone

Unter der Woche geht es für die beiden Teams weiter. Luzern empfängt den FC Zürich und Servette trifft im Derby auf Lausanne. Auch der FCZ und Lausanne haben den Ligaerhalt bereits sicher.

Luzern - Servette 3:3 (0:2)
10'354 Zuschauer. - SR Sanli.
Tore: 11. Stevanovic (Houboulang Mendes) 0:1. 39. Lopes (Houboulang Mendes) 0:2. 67. Winkler (Owusu) 1:2. 73. Bajrami (Ciganiks) 2:2. 79. Njoh (Kadile) 2:3. 81. Kabwit (Ciganiks) 3:3.
Luzern: Loretz; Ottiger (86. Karweina), Freimann, Bajrami, Fernandes (63. Ciganiks); Owusu; Kabwit, Di Giusto (63. Lucas Ferreira), Winkler; Vasovic (63. Villiger), Meyer (46. Spadanuda).
Servette: Frick; Houboulang Mendes, Rouiller, Burch, Mazikou; Fomba (81. Ondoua), Douline; Lopes (65. Njoh), Stevanovic, Kadile; Mráz (65. Guillemenot).
Verwarnungen: 48. Lopes, 54. Ottiger, 57. Kadile, 76. Guillemenot. (riz/sda)

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