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Super League: Verfolger FCSG stolpert – YB nur mit Remis – Sion siegt

Die Spieler von St. Gallen mit Aliou Balde, vorne, feiern das Penalty Tor zum 1:1beim Super League Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC St. Gallen vom Sonntag, 12. April 2026 in Luzer ...
Dank Aliou Baldé holt der FCSG immerhin einen Punkt – der Abstand auf Thun bleibt aber riesig.Bild: keystone

Da jubelt auch Thun: Verfolger FCSG lässt Punkte liegen + YB nur mit Remis + Sion siegt

Luzern und St.Gallen trennen sich in der 33. Runde der Super League 2:2. Der Punkt dürfte am Ende eher den Ostschweizern in die Karten spielen. Auch YB holt nur einen Zähler – doch die Europacup-Plätze bleiben noch in Reichweite. Sion behält dank eines klaren Siegs aber die grösseren Chancen.
12.04.2026, 18:3512.04.2026, 19:06
Inhaltsverzeichnis
Luzern – St.Gallen 2:2YB – Servette 1:1Sion – Lausanne 3:0Die TabelleDie Torschützenliste

Luzern – St.Gallen 2:2

Zweimal legten die Luzerner durch Eigengewächse vor. Doch die Treffer von Andrej Vasovic (9.) und Lars Villiger (77.) reichten den Innerschweizern nicht für drei Punkte. Weil Aliou Baldé aufseiten der Gäste zweimal eine Antwort bereit hatte. Eine gute Viertelstunde vor Schluss stellte er per Penalty auf 1:1. Und als die Luzerner bereits mit dem Sieg liebäugelten, traf der Mann aus Guinea abermals zum Ausgleich (87.).

Baldé gleicht spät aus.Video: SRF

Vor dem Cup-Halbfinal in einer Woche in Yverdon wendeten die St. Galler die erste Niederlage seit Ende Januar spät ab. Für den ersten Sieg in Luzern seit mehr als sechs Jahren reichte es ohne die Gesperrten Lukas Görtler und Lukas Daschner aber nicht.

Am Ende war es eine gerechte Punkteteilung, die St. Gallen bei der Aufholjagd auf Leader Thun zwar nicht wirklich weiterbringt. Der Rückstand auf die Berner Oberländer, die noch ein Spiel in der Hinterhand haben, beträgt fünf Runden vor Schluss neun Punkte. Im Hinblick auf die Verteidigung des 2. Platzes könnte der Zähler jedoch wertvoll sein. Lugano im 3. Rang hat drei Punkte Rückstand auf die Ostschweizer.

Lars Villiger liess Luzern mit einem tollen Kopfball wieder vom Sieg träumen.Video: SRF

Luzern - St.Gallen 2:2 (1:0)
13'779 Zuschauer. SR Piccolo.
Tore: 9. Vasovic 1:0. 73. Baldé (Penalty) 1:1. 77. Villiger (Ciganiks) 2:1. 87. Baldé 2:2.
Luzern: Loretz; Dorn, Freimann, Bajrami, Fernandes (74. Ciganiks); T. Owusu; Kabwit (74. Spadanuda), Di Giusto, Abe (80. Winkler); Vasovic, Villiger (84. Meyer).
St.Gallen: Zigi; Kleine-Bekel, Gaal, Stanic; Stevanovic; Vandermersch (46. Besio), Konietzke (66. Weibel), Boukhalfa, Okoroji (82. Ouattara); Vogt, Baldé (89. Fazliji).
Verwarnungen: 7. Boukhalfa, 48. Abe, 55. Fernandes, 91. Vogt, 94. Kleine-Bekel.

YB – Servette 1:1

Die Young Boys gewinnen ein weiteres Heimspiel nicht. Gegen Servette resultiert nach einer dominanten ersten Halbzeit nur ein 1:1.

Thomas Lopez krönte mit einem Kopftor die beste Phase der Genfer mit dem Führungstor für Servette nach einer Stunde. Gut zehn Minuten später glich der eine Viertelstunde vorher eingewechselte Goalgetter Chris Bedia mit einem verwandelten Foulelfmeter aus.

Bedia hält YB mit seinem Penaltytor im Kampf um den Europacup.Video: SRF

Trotz klarer Überlegenheit in der ersten Hälfte gewann YB ein weiteres Heimspiel nicht. Nach den Heimspielen gegen Thun (1:2) und Lugano (1:1) reichte es gegen Servette zum dritten Mal in Serie nicht zu einem Dreier. In dieser Saison haben die Young Boys schon zehn Pflichtspiele im Wankdorf nicht gewonnen (6 Niederlagen, 4 Unentschieden).

So mutieren die Stadtberner vorerst mal zu Thun-Fans. Denn wenn der FC Thun nächsten Samstag das Nachtragsspiel gegen Basel verliert, enteilen auch die Basler dem BSC YB noch vor Beginn der Championships Group. Aktuell liegen die Young Boys (6.) fünf Punkte hinter dem FCB zurück, wobei die Basler noch das Spiel in Thun in der Hinterhand haben. Basel belegt aktuell den 4. Platz, mit dem man sich noch Hoffnungen auf den Europacup machen darf – zumindest wenn St. Gallen den Schweizer Cup holen würde.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/blue Sport

Young Boys - Servette 1:1 (0:0)
25'343 Zuschauer. SR Gianforte.
Tore: 59. Lopes (Kadile) 0:1. 71. Bedia (Penalty) 1:1.
Young Boys: Keller; Valery, Wüthrich (67. Bukinac), Lauper, Benito; Fernandes, Gigovic (67. Pech); Virginius (67. Males), Sanches (77. Colley), Monteiro (55. Bedia); Essende.
Servette: Frick; Houboulang Mendes (86. Srdanovic), Rouiller, Burch, Mazikou; Cognat, Douline (77. Fomba); Stevanovic, Ishuayed (46. Lopes), Kadile (91. Njoh); Ayé (77. Mráz).
Verwarnungen: 37. Douline, 43. Benito, 52. Gigovic, 57. Wüthrich, 70. Rouiller, 89. Fomba.

Sion – Lausanne 3:0

Sion gewinnt das Westschweizer Duell gegen Lausanne-Sport 3:0. Die Walliser sichern sich den Sieg dank einer starken zweiten Halbzeit.

Sion, das schon in der ereignisarmen ersten Halbzeit in Person von Rilind Nivokazi näher an einem Torerfolg war, traf in der 57. Minute und nahm dabei ein Geschenk der Gäste dankend an. Der zur Pause eingewechselte Brandon Soppy schlug bei einem Klärungsversuch eine Kerze, Nivokazi legte ab und Benjamin Kololli traf überlegt.

Joie de Benjamin Kololli (SIO) apres avoir marque le but du 1:0 lors de la rencontre de football de Super League entre FC Sion et FC Lausanne-Sport le dimanche 12 avril 2026 au stade de Tourbillon a S ...
Benjamin Kololli feiert den Führungstreffer vor den Sittener Fans.Bild: keystone

Nur drei Minuten später bot sich Ali Kabacalman aus elf Metern die Chance, das Spiel zu entscheiden. Der Sittener Captain vergab den hart gepfiffenen Penalty jedoch kläglich mit einem Fehlschuss über das Tor. Besser machte es 20 Minuten vor dem Ende Ilyas Chouaref, der Karlo Letica vom Punkt bezwang.

Vier Minuten nach dem 2:0 sorgte Winterneuzugang Frank Surdez für die Entscheidung. Für den Schweizer U21-Nationalspieler war es die Torpremiere in der Super League.

Joie de Franck Surdez (SIO) apres avoir marque le but du 3:0 lors de la rencontre de football de Super League entre FC Sion et FC Lausanne-Sport le dimanche 12 avril 2026 au stade de Tourbillon a Sion ...
Sion darf weiterhin von Europa träumen.Bild: keystone

Sion - Lausanne-Sport 3:0 (0:0)
12'000 Zuschauer. SR Kanagasingam.
Tore: 57. Kololli (Nivokazi) 1:0. 70. Chouaref (Penalty) 2:0. 74. Surdez (Berdayes) 3:0.
Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman (80. Chipperfield), Baltazar Costa; Kololli (67. Berdayes), Lukembila (67. Surdez), Chouaref (84. N. Sow); Nivokazi (79. Boteli).
Lausanne-Sport: Letica; Bergvall (46. Soppy), Mouanga, K. Sow, Fofana (83. Poaty); Custodio, Roche (68. Diakite), Beloko (46. Butler-Oyedeji); Traore (46. Lekoueiry), Bair, Janneh.
Bemerkungen: 60. Kabacalman verschiesst Penalty.
Verwarnungen: 9. Traore, 31. Janneh, 56. Lekoueiry, 59. K. Sow. (nih/sda)

Die Tabelle

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