Für Nashville war es der vierte Erfolg in den letzten sechs Partien. Bild: keystone

Kopf-an-Kopf-Rennen um den Wildcard-Platz: Kings und Predators im Gleichschritt

Das Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Wildcard-Platz in der Western Conference der NHL geht weiter: Die Los Angeles Kings und die Nashville Predators trennen weiterhin nur ein Punkt.

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Oilers – Kings 0:1

Die Los Angeles Kings, das Team des verletzten Schweizers Kevin Fiala, siegten zu Hause gegen die Edmonton Oilers dank eines Treffers von Artemi Panarin (8.) mit 1:0. Torhüter Anton Forsberg feierte dank 27 Paraden seinen dritten Shutout der Saison. Es war für die Kings der vierte Sieg in Serie. Sie können in der Pacific Division noch auf eine Top-3-Klassierung hoffen, liegen als Vierter lediglich zwei Punkte hinter den Anaheim Ducks.

Wild – Predators 1:2

Ansonsten müssen die Kalifornier vor den Nashville Predators bleiben, um die Playoffs zu erreichen. Das Team aus dem Bundesstaat Tennessee, das wieder auf seinen Schweizer Captain Roman Josi zählen konnte, gewann ebenfalls mit 2:1 gegen die Minnesota Wild. Steven Stamkos steuerte je ein Tor und einen Assist zum Sieg bei. Josi, der die Partie zuvor wegen einer Verletzung im oberen Körperbereich verpasst hatte, blieb während gut 27 Minuten Einsatzzeit ohne Skorerpunkt. Für Nashville war es der vierte Erfolg in den letzten sechs Partien. Allerdings liegen die Predators nicht nur einen Punkt hinter den Kings, sie haben auch ein Spiel mehr ausgetragen und bestreiten nur noch zwei Begegnungen in der Qualifikation.

Blues – Blackhawks 5:3

Keine Chance mehr auf die Playoffs haben die St. Louis Blues mit dem Schweizer Pius Suter – dies trotz eines 5:3 bei den Chicago Blackhawks. Suter bereitete mit einem schönen Pass das 2:2 von Alexej Toroptschenko (25.) vor.

Flyers – Jets 7:1

Nur noch theoretische Chancen auf die Playoffs haben die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter. Die Jets unterlagen den Philadelphia Flyers 1:7.

Canucks – Sharks 4:3

Die Sharks verlieren gegen die Vancouver Canucks 3:4 nach Penaltyschiessen.

Devils – Red Wings 5:3

Die bereits ausgeschiedenen New Jersey Devils gewannen bei den Detroit Red Wings 5:3. Nico Hischier, Timo Meier und Verteidiger Jonas Siegenthaler verbuchten je einen Assist. Letzterer punktete im dritten Spiel in Folge und war mit 22:36 Minuten der am längsten eingesetzte Spieler der Devils.

Lightning – Bruins 2:1

Janis Moser setzte sich mit den Tampa Bay Lightning bei den Boston Bruins 2:1 durch. Das Team aus Florida ist nun Zweiter der Atlantic Division. (sda)

Die Tabellen

Bild: ESPN

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