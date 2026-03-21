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Super League: Sion gegen St.Gallen endet Unentschieden

Nias Hefti (SIO), gauche, lutte pour le ballon avec Hugo Vandermersch (SG), droite, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le FC Sion et le FC St.Gallen ce samedi 21 mars 2026 au ...
Das Spiel zwischen Sion und St.Gallen endet Unentschieden.Bild: keystone

St.Gallen lässt schon wieder Punkte liegen: Sion sicher in der Championship Group

21.03.2026, 19:3021.03.2026, 22:33

Der FC St. Gallen bleibt in diesem Jahr ungeschlagen. In Sitten spielen die Ostschweizer 1:1. Der eine Punkt sichert den Wallisern die Teilnahme an der Meisterrunde.

Es bestätigte sich am Samstagabend, dass beide Mannschaften in dieser Saison schwer zu schlagen sind. Erst sieben Mal mussten der FC Sion und St. Gallen als Verlierer vom Platz, nur der FC Thun ist in dieser Hinsicht besser. Ein wichtiger Faktor sind dabei die Goalies. Sowohl der Sittener Anthony Racioppi als auch der St. Galler Lawrence Ati Zigi verhinderten mit starken Interventionen mehr Tore im Tourbillon.

Das Eigentor von Lukas Daschner.Video: SRF

Die beiden Treffer fielen gegen Ende der ersten halben Stunde innerhalb von fünf Minuten. Lukas Görtler traf zuerst für den FCSG, bevor ein Eigentor von Lukas Daschner wieder für den Gleichstand sorgte.

Von den Qualitäten der Torchancen her war der FC Sion dem Sieg etwas näher. In der 66. Minute scheiterte Rilind Nivokazi am Ende einer schönen Aktion der Walliser knapp am hervorragend reagierenden Ati Zigi.

Sion - St.Gallen 1:1 (1:1)
9000 Zuschauer. - SR Wolfensberger.
Tore: 24. Görtler (Besio) 0:1. 29. Daschner (Eigentor) 1:1.
Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Baltazar Costa, Kabacalman (85. Sow); Chouaref, Lukembila (77. Chipperfield), Kololli (77. Surdez); Nivokazi (69. Boteli).
St.Gallen: Zigi; Okoroji, Gaal, Stanic; Daschner; Vandermersch (86. Weibel), Görtler, Boukhalfa (85. Konietzke), Witzig; Balde (79. Efekele), Besio (79. Scherrer).
Verwarnungen: 54. Boukhalfa, 61. Besio, 67. Hefti, 76. Görtler, 92. Hajrizi. (riz/sda)

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