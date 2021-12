Ambri-Eigengewächs Fora bestritt in seiner Karriere bisher 291 Partien in der National League, alle für die Leventiner. Dabei gelangen dem 26-jährigen Nationalverteidiger 29 Tore und 81 Assists. (abu)

Bei den Lions debütierte Bachofner am 5. Dezember 2014 gegen Fribourg-Gottéron in der höchsten Schweizer Liga. 2018 gewann er mit dem ZSC den Meistertitel, ehe er 2019 zum EVZ wechselte. Mit den Zentralschweizern holte er in diesem Jahr ebenfalls den Titel. In der laufenden Saison hat er in 28 Meisterschaftspartien neun Tore und sechs Assists erzielt. (abu/sda)

«Dirty Dancing» in «Rowdy Arabia» – Reaktionen zum F1-Thriller Verstappen vs Hamilton

Die Geburt vom «König der Könige» in einer Krippe lässt Zweifel an der Bibel aufkommen

Genf und Waadt schicken 2000 Personen in Quarantäne +++ 2G in Deutschland

Von wegen «Formel Langeweile»! Vor dem letzten Grand Prix der Saison hat Lewis Hamilton dank dem dritten Sieg in Folge aufgeholt – er ist nun punktgleich mit WM-Leader Max Verstappen. Der verliert in Saudi-Arabien die Nerven.

In einem chaotischen Grand Prix in Dschidda, der Formel-1-Premiere in Saudi-Arabien, kommt es in der 37. Runde zum Eklat. Max Verstappen reduziert die Geschwindigkeit in Führung liegend überraschend, so dass ihm Verfolger Lewis Hamilton ins Heck fährt und sich den Frontflügel beschädigt: