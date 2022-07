Julien Sprunger hat seinen Vertrag bei Fribourg-Gottéron vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der 36-jährige Stürmer, der in der höchsten Schweizer Klasse ausnahmslos für seinen Stammverein angetreten ist, wird damit mindestens bis im Frühjahr 2024 bei den «Drachen» bleiben. In der vergangenen Saison verbuchte der Captain in 49 Spielen 41 Punkte. (dab/sda)

Schweizer Nati verliert trotz Kampf gegen Schweden: «Die Leistung hat Respekt verdient»

Das Schweizer Nationalteam der Frauen verliert das zweite Gruppenspiel an der EM in England 1:2 gegen Schweden, verblüfft gegen den Turnierfavoriten aber mit einer solidarischen Leistung, welche beinahe mit einem Punkt belohnt worden wäre.

Schweden gewinnt, die Schweiz verliert. Am Ende sieht es nach Standard aus an diesem Mittwochabend in Sheffield. Doch die Skandinavierinnen taten sich gegen das Team von Nils Nielsen äusserst schwer, was nicht zuletzt der Blick auf das Resultat belegte. Den dort stand nach 96 umkämpften Minuten nicht ein 5:1 oder ein 7:0 wie es auf dem Papier auch möglich schien, sondern lediglich ein 2:1 für Schweden.