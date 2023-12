Fliegender Wechsel

EHC Biel verpflichtet Goalie Luis Janett +++ Legende Forster kündigt Rücktritt an

Die National-League-Saison 2023/24 ist in vollem Gang, doch es gibt schon viele Wechsel fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2024/25 – und die Wechsel, die ab sofort gelten.

Thurgaus Goalie Luis Janett nächste Saison in Biel

Der EHC Biel hat für die kommenden zwei Saisons den Goalie Luis Janett verpflichtet. Der 23-jährige Ostschweizer, der einen Grossteil seiner Nachwuchszeit in Kloten verbracht hat, spielt derzeit bei Thurgau in der Swiss League. In der nächsten Saison wird Janett zusammen mit dem Finnen Harri Säteri das Goalieduo in Biel bilden. Die bisherige Nummer 2 Joren van Pottelberghe wird die Seeländer Ende Saison in Richtung Lugano verlassen. (lst/sda)

Forster zieht einen Schlussstrich

Beat Forster, der Verteidiger des EHC Biel, hat sich mit 40 Jahren und 24 Saisons auf höchstem Niveau entschieden, die Karriere nach der laufenden Meisterschaft zu beenden. Der Name des Appenzellers ist mit sechs Schweizer Meistertiteln verbunden, fünf davon mit dem HC Davos und einen mit den Zürich Lions. Forster bleibt den Bielern laut Mitteilung in anderer Funktion erhalten. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

SCRJ holt kanadischen Verteidiger

Die SC Rapperswil-Jona Lakers reagieren auf den verletzungsbedingten Ausfall ihrer beiden ausländischen Verteidiger mit der Verpflichtung von Zac Leslie. Der 29-jährige Kanadier spielte zuletzt für das chinesische KHL-Team Kunlun Red Star. Mit den St. Gallern unterschrieb er einen bis zum Ende der laufenden Saison gültigen Vertrag.

Bei den Lakers fallen in der Abwehr der Kanadier Maxim Noreau und der Schwede Emil Djuse auf unbestimmte Zeit aus. Djuse verletzte sich erneut am Bein, Noreau musste sich nach einem Fingerbruch operieren lassen. Er fehlt ebenfalls mehrere Wochen. (nih/sda)

Amerikaner Gunderson ein weiteres Jahr bei Gottéron

Fribourg-Gottéron kann auch in der kommenden Meisterschaft auf die Dienste von Routinier Ryan Gunderson zählen. Der 38-jährige Amerikaner hat seinen Vertrag um eine Saison verlängert. Verteidiger Gunderson spielt seit gut vier Jahren für die Freiburger. (abu/sda)

Torhüter Säteri weitere zwei Jahre in Biel

Der Finne Harri Säteri bleibt auch in den nächsten zwei Jahren Torhüter des EHC Biel. Der bald 34-jährige Olympiasieger und Weltmeister war auf die vergangene Saison zu den Seeländern gestossen.Sein Verbleib ist für die Bieler besonders wichtig, da die bisherige Nummer 2 Joren van Pottelberghe auf die kommende Saison zu Lugano wechselt. (kat/sda)

Bild: keystone

SC Bern mit Wechseln in der Abwehr

Der SC Bern reagiert auf verletzungsbedingte Engpässe in der Abwehr. Leihweise stossen vom EHC Biel der Finne Ville Pokka (Bild) und von Servette Marco Maurer zum SCB. Der Olympiasieger und Weltmeister Pokka bleibt bis Ende Januar, mit Option bis zum Saisonende, Maurer bis Ende Dezember.

Bild: keystone

Im Gegenzug macht Julius Honka, ein Verteidiger eher offensiver Prägung, den umgekehrten Weg von Bern nach Genf. (ram/sda)

Österreicher Baumgartner zwei weitere Jahre in Bern

Benjamin Baumgartner spielt auch die nächsten zwei Saisons für den SC Bern. Der Österreicher hat den Vertrag, wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt, entsprechend verlängert. Der 23-jährige Stürmer bestreitet seine zweite Saison mit den Bernern. Er spielt seit neun Jahren in der Schweiz, weshalb er eine Schweizer Lizenz besitzt und das Ausländer-Kontingent nicht belastet. (abu/sda)

Bild: keystone

Sami Vatanen bleibt in Genf

Sami Vatanen hat seinen Vertrag mit Genève-Servette um ein Jahr bis 2025 verlängert. Der 32-jährige finnische Verteidiger kam 2021 an den Genfersee und stellt seither seine Qualitäten als Offensivverteidiger unter Beweis. In der letzten Saison hatte er massgeblichen Anteil am ersten Schweizer Meistertitel von Servette. In dieser Saison ist er der effektivste Verteidiger mit 22 Punkten (4 Tore) in 25 Spielen. (nih/sda)

Bild: keystone

ZSC Lions

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭Jérome Bachofner (Stürmer, 27)

wechselt zum EHC Biel



Gerüchte 💬

🇨🇭Reto Schäppi (Stürmer, 32)

erhält womöglich keinen neuen Vertrag mehr beim ZSC



Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 27)

kommt von den ZSC Lions



Abgänge ❌

🇨🇭 Beat Forster (Verteidiger, 40)

beendet nach der Saison die Karriere

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

wechselt zu Genf-Servette



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

kommt vom HC Ajoie

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭Reto Suri (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

wechselt zu Ambri-Piotta

Gerüchte 💬

🇨🇭Dominik Egli (Verteidiger, 25)

könnte nach Schweden wechseln

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬



...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇨🇭Keijo Weibel (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Nolan Diem (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Lugano

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

wechselt zum EV Zug

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭Keijo Weibel (Stürmer, 22)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Nolan Diem (Stürmer, 30)

kommt von den SCL Tigers

Abgänge ❌

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...