Fliegender Wechsel

Säteri verlängert bei Biel +++ SCB holt Pokka und Maurer

Die National-League-Saison 2023/24 ist in vollem Gang, doch es gibt schon viele Wechsel fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2024/25 – und die Wechsel, die ab sofort gelten.

Torhüter Säteri weitere zwei Jahre in Biel

Der Finne Harri Säteri bleibt auch in den nächsten zwei Jahren Torhüter des EHC Biel. Der bald 34-jährige Olympiasieger und Weltmeister war auf die vergangene Saison zu den Seeländern gestossen.Sein Verbleib ist für die Bieler besonders wichtig, da die bisherige Nummer 2 Joren van Pottelberghe auf die kommende Saison zu Lugano wechselt. (kat/sda)

SC Bern mit Wechseln in der Abwehr

Der SC Bern reagiert auf verletzungsbedingte Engpässe in der Abwehr. Leihweise stossen vom EHC Biel der Finne Ville Pokka (Bild) und von Servette Marco Maurer zum SCB. Der Olympiasieger und Weltmeister Pokka bleibt bis Ende Januar, mit Option bis zum Saisonende, Maurer bis Ende Dezember.

Im Gegenzug macht Julius Honka, ein Verteidiger eher offensiver Prägung, den umgekehrten Weg von Bern nach Genf. (ram/sda)

Österreicher Baumgartner zwei weitere Jahre in Bern

Benjamin Baumgartner spielt auch die nächsten zwei Saisons für den SC Bern. Der Österreicher hat den Vertrag, wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt, entsprechend verlängert. Der 23-jährige Stürmer bestreitet seine zweite Saison mit den Bernern. Er spielt seit neun Jahren in der Schweiz, weshalb er eine Schweizer Lizenz besitzt und das Ausländer-Kontingent nicht belastet. (abu/sda)

Sami Vatanen bleibt in Genf

Sami Vatanen hat seinen Vertrag mit Genève-Servette um ein Jahr bis 2025 verlängert. Der 32-jährige finnische Verteidiger kam 2021 an den Genfersee und stellt seither seine Qualitäten als Offensivverteidiger unter Beweis. In der letzten Saison hatte er massgeblichen Anteil am ersten Schweizer Meistertitel von Servette. In dieser Saison ist er der effektivste Verteidiger mit 22 Punkten (4 Tore) in 25 Spielen. (nih/sda)

Gilles Senn ersetzt Benjamin Conz bei Ambri

Gilles Senn wechselt auf die nächste Saison hin vom HC Davos zu Ambri-Piotta. Der 27-jährige Goalie Nummer 2 der Bündner ersetzt bei den Tessinern Benjamin Conz, der den Klub Ende Saison nach sieben Jahren Richtung Ajoie verlässt. (nih/sda)

Ajoie bindet französischen Nationalspieler Thomas Thiry für weitere zwei Jahre

Der 26-jährige Thomas Thiry hat seinen am Ende dieser Saison auslaufenden Vertrag mit dem HC Ajoie vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert. Der französische Verteidiger spielt seit 2022 in Pruntrut und hat bisher 82 Partien für die Jurassier absolviert. (kat/sda)

Langnaus Pascal Berger verlängert

Pascal Berger (34) hat seinen Vertrag in Langnau verlängert. Der Emmentaler, bis 2016 beim SCB (dort mehrmals Meister) und bis 2014 hin und wieder für Operetten-Länderspiele aufgeboten, stürmt 2016 für Langnau und war fünf Jahre lang Captain (2017 bis 2022). Inzwischen ist seine Punkteproduktion von über 20 auf unter 5 pro Saison gesunken.

Aber er hat im Spätherbst seiner Karriere eine neue Rolle gefunden: Als Integrationsfigur und Vorkämpfer spielt er in der Chemie des Teams eine wichtige Rolle. Er hat sich mit Sportchef Pascal Müller auf eine Vertragsverlängerung um eine weitere Saison verständigt. Pascal Berger steht jetzt bei 879 Partien in der höchsten Liga – es ist nicht vollständig ausgeschlossen, dass er dereinst zum 1000er-Klub gehören wird. (kza)

ZSC Lions

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭Jérome Bachofner (Stürmer, 27)

wechselt zum EHC Biel



Gerüchte 💬

🇨🇭Reto Schäppi (Stürmer, 32)

erhält womöglich keinen neuen Vertrag mehr beim ZSC



HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 27)

kommt von den ZSC Lions



Abgänge ❌

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

wechselt zu Genf-Servette



Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

kommt vom HC Ajoie

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭Reto Suri (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

…

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

wechselt zu Ambri-Piotta

Gerüchte 💬

🇨🇭Dominik Egli (Verteidiger, 25)

könnte nach Schweden wechseln

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬



...

Lausanne

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇨🇭Keijo Weibel (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Nolan Diem (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

...





SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Lugano

Gerüchte 💬

…

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

wechselt zum EV Zug

Gerüchte 💬

...

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭Keijo Weibel (Stürmer, 22)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Nolan Diem (Stürmer, 30)

kommt von den SCL Tigers

Abgänge ❌

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...