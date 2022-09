Verstappen siegt zuhause vor einem orangen Meer. Bild: keystone

Heimsieg: Verstappen eilt im Blitztempo weiter zur Titelverteidigung

Max Verstappen ist auf dem Weg zur Titelverteidigung nicht zu stoppen. Der erst 24-jährige Niederländer feiert im Red Bull-Honda beim Heim-GP in Zandvoort seinen 30. GP-Sieg.

Sieben Rennen vor Saisonende weist Verstappen nach dem zehnten Saisonsieg mit 310 Punkten in der Gesamtwertung bereits 109 und 110 Zähler Vorsprung auf seine ersten Verfolger, Teamkollege Sergio Perez und Charles Leclerc im Ferrari auf, was einer Reserve von mehr als vier Siegen bedeutet.

Verstappen fährt in seiner Heimat zum Sieg. Video: streamable

Zum Vergleich: Vor einem Jahr reichten 395,5 Punkte zur Entthronung von Lewis Hamilton, der mit acht Punkten Rückstand WM-Zweiter wurde. Gut möglich, dass Verstappen in diesem Jahr den Sieg-Rekord von Michael Schumacher und Sebastian Vettel übertrifft. Diese schafften 2004 (in 18 Rennen) und 2013 (in 19 Rennen) je 13 Triumphe.

Mit auf dem Podest standen im 15. von 21 Saisonrennen George Russell (Mercedes) als Zweiter und Leclerc als Dritter. Wegen zwei durch Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) und Valtteri Bottas (Alfa Romeo-Ferrari) ausgelösten Safety-Car-Phasen hielt sich deren Rückstand mit vier und zehn Sekunden in Grenzen. Eine richtige Chance, die orange Party der 105'000 Zuschauer zu crashen, hatten sie allerdings nie.

Nächster Ferrari-Debakel: Dieser Stopp von Carlos Sainz. Video: streamja

Zum sechsten Mal in Serie blieben die Fahrer von Alfa Romeo-Ferrari ohne Punkte. Valtteri Bottas blieb nach 55 der 72 Runden am Ende der Zielgeraden mit einem Defekt stehen, Zhou Guanyu belegte den 16. Rang. In der Gesamtwertung behielt das Hinwiler Team aber Rang 6 mit 17 Zählern Vorsprung auf Haas-Ferrari. (abu/sda)