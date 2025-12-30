Anthony Joshua wurde bei einem für zwei Personen tödlichen Unfall in Nigeria verletzt. Bild: keystone

Anthony Joshua überlebt Crash mit 2 Todesopfern – neue Details bekannt

Der frühere britische Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua wurde bei einem Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. Zwei Menschen kamen ums Leben. Nun sind weitere Details bekannt.

Box-Star Anthony Joshua ist bei einem schweren Autounfall in Nigeria, der zwei Menschenleben forderte, leicht verletzt worden. Bei den Toten handle es sich um Teammitglieder und Freunde des früheren Weltmeisters, teilte Joshuas Promoter, die Agentur Matchroom Boxing, mit. Joshua habe bei dem Unfall «Verletzungen erlitten und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Dort wird er weiter überwacht», hiess es in der Erklärung.

Joshua wurde bewusstlos aufgefunden. Bild: keystone

Wie ein Augenzeuge der BBC erzählte, war Joshua zudem offenbar bewusstlos. Der 36-Jährige befand sich nach dem Unfall noch zehn Minuten lang in dem schwer beschädigten Fahrzeug, ehe Umstehende ihn ansprachen und ihm halfen, zu Bewusstsein zu kommen. Die genauen Umstände des Unfalls werden weiterhin untersucht.

Die lokale Polizei erklärte in einer Stellungnahme, dass der Luxuswagen, in dem Joshua sass, «vermutlich die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit auf dem betreffenden Streckenabschnitt überschritten hatte, bei einem Überholmanöver die Kontrolle verlor und gegen einen am Strassenrand stehenden LKW prallte.» Der Unfall soll sich auf einer Schnellstrasse im nigerianischen Makun ereignet haben. Joshuas Eltern stammen aus Nigeria.

«Ich bete für die Opfer, für AJ»

Joshua habe zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Rückbank des Autos hinter dem Fahrer gesessen, seine beiden tödlich verwundeten Begleiter hätten sich auf der rechten Seite des Fahrzeugs befunden. Also auf dem Beifahrersitz und dem Platz dahinter auf der Rückbank. Joshuas Sitzplatz könnte ihm also das Leben gerettet haben.

Joshua hatte 2017 in einem spektakulären Schwergewichts-Duell Wladimir Klitschko in die Box-Rente geschickt und danach zeitweilig die Königsklasse des Boxens dominiert. In den vergangenen Jahren musste der Olympiasieger von 2012 aber mehrere Niederlagen einstecken. 2021 verlor er alle drei WM-Gürtel in einem spektakulären Kampf gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk. Zuletzt gewann Joshua einen sportlich unbedeutenden Kampf gegen den Influencer Jake Paul, der ihm aber eine Gage von mindestens 30 Millionen US-Dollar einbrachte.

«Das Leben ist viel wichtiger als Boxen. Ich bete für die Opfer, für AJ und für alle, die von diesem tragischen Unfall betroffen sind», schrieb Paul beim Portal X.

