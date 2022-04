Charles Leclerc dominiert den GP von Australien – Bottas punktet für Alfa Romeo

Charles Leclerc dominiert den GP von Australien – Valtteri Bottas punktet für Alfa Romeo

Charles Leclerc gewann überlegen den Grand Prix von Australien. Der Monegasse im Ferrari siegte vor dem Mexikaner Sergio Perez im Red Bull und dem Briten George Russell im Mercedes.

Unterschiedlich verlief das dritte Rennen der Saison für die Teamkollegen von Perez und Russell. Hamilton wurde Vierter, Weltmeister Max Verstappen schied zum zweiten Mal in dieser Saison aus.

Der aus der Pole-Position gestartete Leclerc baute mit seinem vierten Sieg in der Formel 1, dem zweiten in diesem Jahr nach jenem beim Saisonauftakt in Bahrain, seine Führung in der WM-Gesamtwertung deutlich aus. Er liegt nun 34 Punkte vor dem auf den 2. Platz vorgestossenen Russell.

Der Finne Valtteri Bottas sicherte sich im Alfa Romeo als Achter vier WM-Punkte. Der Chinese Zhou Guanyu im zweiten Auto des Hinwiler Teams verpasste als Elfter ein zählbares Ergebnis knapp. (sda)