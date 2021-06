Sport

Formel 1: Verstappen baut WM-Führung aus – Sauber verpasst Punkte knapp



Max Verstappen baut die WM-Führung aus – Räikkönen verpasst Punkte nur knapp

Max Verstappen holt sich im Grand Prix der Steiermark seinen 14. Sieg. Der Niederländer 23-jährige feiert in Spielberg im Red Bull-Honda von der Pole-Position aus einen Start-Ziel-Sieg.

Weltmeister Lewis Hamilton war nie in der Lage, im Mercedes das Tempo mitzugehen. Er holte sich kurz vor Schluss noch neue Reifen ab und schaffte damit die schnellste Rennrunde, was einen zusätzlichen WM-Punkt bedeutet. In der WM-Gesamtwertung baute Verstappen die Führung um sieben auf 18 Punkte aus (156:138).

Hinter den Saison-Dominatoren klassierten sich die jeweiligen Teamkollegen Valtteri Bottas (3.) im Mercedes und Sergio Perez (4.) im Red Bull. Alle übrigen Fahrer wurden mindestens einmal überrundet.

Die Fahrer von Alfa Romeo-Ferrari verpassten einmal mehr die WM-Punkteränge: Kimi Räikkönen wurde Elfter und Antonio Giovinazzi 15. (nih/sda)

