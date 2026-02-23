bedeckt12°
In this image taken from video provided by Olympic Broadcasting Services, OBS, United States&#039; Lindsey Vonn is prepared for evacuation after crashing during an alpine ski women&#039;s downhill rac ...
Vonn wird nach dem Sturm betreut.Bild: keystone

Emotionale Lindsey Vonn: «Der Arzt hat mein Bein vor einer Amputation gerettet»

Den Tränen nahe hat sich US-Skistar Lindsey Vonn rund zwei Wochen nach dem folgenschweren Sturz bei den Olympischen Spielen in einem weiteren Instagram-Video zu Wort gemeldet und ausführlich über die Torturen der vergangenen Tage gesprochen.
23.02.2026, 17:2123.02.2026, 17:21

«Es war ein langer Weg, die extremste und schmerzvollste Verletzung, die ich in meinem gesamten Leben hatte. Sie haben beide Seiten des Beins aufgeschnitten wie ein Filet, um es atmen zu lassen. Der Arzt hat mein Bein vor einer Amputation gerettet. Er hat mich gerettet», sagte die 41-Jährige.

«Alles war zertrümmert»

Bei ihrem Sturz in der Abfahrt von hatte sich die Speed-Skispezialistin eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. «Nachdem ich fast zwei Wochen lang nahezu bewegungsunfähig in einem Spitalbett gelegen habe, geht es mir endlich gut genug, um in ein Hotel zu ziehen», schrieb Vonn zu ihrem Video.

Erstmals sprach die US-Amerikanerin ausführlich über die Verletzungen, die sie bei dem Unfall erlitten hatte. «Ich hatte eine komplexe Tibiafraktur, auch den Schienbeinkopf. Alles war zertrümmert», schilderte Vonn.

Zudem habe sie ein Kompartmentsyndrom erlitten. «Das heisst, ich hatte ein so starkes Trauma in diesem Bereich des Körpers – es ist zu viel Blut dort, es bleibt stecken und zerquetscht mehr oder weniger alles. Muskeln, Nerven, alles stirbt ab.»

«Schmerz war kaum zu ertragen»

Allein eine Operation habe sechs Stunden gedauert. «Ich war länger im Spital, als ich gehofft hätte, weil ich sehr niedrige Hämoglobinwerte hatte von all den Operationen und dem Blutverlust. Ich hatte richtig Probleme, der Schmerz war kaum zu ertragen. Ich hatte eine Bluttransfusion, das hat mir geholfen», berichtete Vonn weiter.

«So viel verloren»: Vonns Hund starb kurz nach Olympia-Sturz

Ausgerechnet eine alte Verletzung könnte entscheidend gewesen sein. «Ich sage immer, dass alles im Leben einen Sinn hat. Hätte ich nicht kurz vor Olympia mein Kreuzband gerissen, wäre Tom (ihr Arzt) nicht vor Ort gewesen. Und dann hätte er mir nicht das Leben retten können, da bin ich sehr dankbar dafür», sagt Vonn.

Genesung wird lange dauern

Sie will sich nun vollständig auf ihre Rehabilitation konzentrieren. In einigen Wochen möchte Vonn vom Rollstuhl auf Krücken umsteigen «Es wird etwa ein Jahr dauern, bis alle Knochen vollständig verheilt sind», erklärte die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010.

Anschliessend will sie entscheiden, ob die eingesetzten Metallteile wieder vollständig entfernt werden sollen. Erst danach ist in einer weiteren Operation die endgültige Versorgung ihres Kreuzbandes geplant.

Lindsey Vonns Olympia-Traum endet mit einem heftigen Sturz

Vonn hatte sich den Kreuzbandriss im Weltcup-Rennen in Crans-Montana unmittelbar vor den Olympischen Winterspielen zugezogen. Dennoch ging die zweimalige Weltmeisterin in Italien an den Start. Ihr Comeback hatte sie Ende 2024 begonnen – mit dem Ziel, bei den Winterspielen in Italien Abfahrts-Gold zu gewinnen. (ram/sda/dpa)

Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 103
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Das olympische Feuer im Mailänder Friedensbogen ist erloschen – die Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina sind offiziell beendet.
quelle: keystone / wu hao
