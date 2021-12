Abschied einer Legende: Kimi Räikkönen in Abu Dhabi. Bild: IMAGO / PanoramiC

Der letzte Grand-Prix des «Iceman» – Fan-Liebling Kimi Räikkönen hört auf

Ein besonderer Typ mit Kultstatus tritt in der Formel 1 ab. Kimi Räikkönen verabschiedet sich gut 20 Jahre nach seinem Debüt. Der Finne würde es am liebsten still und leise tun.

Emotionen zeigen? Geht nicht. Geschichten erzählen nach 19 Saisons in der Formel 1? Wozu auch. Räikkönen verlässt die grosse Bühne, wie er sie einst betreten hat.

Damals, als schüchterner, schmächtiger Bursche, als ihm Peter Sauber den Einstieg in den Grand-Prix-Zirkus ermöglicht hatte. Es war in den Augen vieler ein Entscheid gegen jede Vernunft gewesen, den unerfahrenen Finnen zum Stammfahrer zu befördern.

Räikkönen 2001 im Sauber C20. Bild: IMAGO / Motorsport Images

Doch der Jüngling stellte auf Anhieb seinen Mann. Gleich in seinem ersten Formel-1-Rennen fuhr er in die Punkteränge. Sechster war er im März vor 20 Jahren im Grand Prix von Australien geworden. Die Stimmung schlug um, Sauber wurde nicht mehr kritisiert und angefeindet, sondern gelobt für seine Weitsicht und seinen Mut. Räikkönen hatte mit seinem Talent alle beeindruckt.

Gestern endete Räikkönens Arbeitstag mit einem Unfall: Er schlug nach einem Dreher mit dem Heck in der Streckenbegrenzung ein. Bild: IMAGO / PanoramiC

Ja, nein, vielleicht – viel länger waren seine Antworten nie

Wie es ihm selber damals ergangen war? Räikkönen hätte wohl einiges zu erzählen gehabt, etwa nach seinem Wechsel nach nur einer Saison bei Sauber zu McLaren, über die Zusammenarbeit mit dem oft griesgrämigen Teamchef Ron Dennis. Doch der Finne schwieg. Sein Inneres war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Er hütete es wie ein Geheimnis. Reden mochte er ohnehin nicht gerne, seit jeher bis zum heutigen Tag nicht. Räikkönen blieb der Schweiger mit dem Hang zur Einsilbigkeit, die er viel zu selten durch den einen oder anderen kernigen Spruch unterbrach.

Das ganze Brimborium, das eine globale Rennserie mit sich bringt, war Räikkönen ein Greuel. Auftritte vor Publikum – Medientermine eingeschlossen – brachte er meist emotionslos hinter sich. Er machte sich nicht einmal die Mühe, sein Desinteresse zu vertuschen. Er wollte stets sich selber sein. Sich zu verbiegen kam für ihn nicht in Frage.

Dabei, so erzählten es Mitarbeiter, habe der kühle Blonde mit dem meist ernsten Blick durchaus Humor gehabt. Räikkönen hatte auch hier seine Prinzipien. «Wer witzig ist, muss nicht lachen», hat er einmal gesagt.

Fan-Liebling mit Durst

Räikkönen war stets anders als seine Fahrerkollegen. Das Vorgegebene passte ihm nicht in den Kram. Seine Überzeugung vom eigenen Tun war gross genug für dieses Anderssein.

Als Räikkönen 2006 in Monaco crasht, geht er nicht auf die Box – sondern direkt zu seinen Kollegen auf eine Yacht. Video: YouTube/Sam Sepiol

Vielleicht war es gerade dieses Abweichen vom Herkömmlichen, das ihn zu einem der beliebtesten Fahrer werden liess. Vielleicht war es aber auch, weil er stets mit beiden Füssen auf dem Boden stand, weil er sich trotz aller Privilegien nie als etwas Besonderes sah, sondern als den normalen Typ Mensch, der sich nicht davor scheute, seine Bedürfnisse neben der Rennstrecke auszuleben. Seine einstigen Eskapaden unter Alkoholeinfluss etwa sorgten bei seinen Vorgesetzten für Unmut, bei seinen Anhängern förderten sie den Kultstatus.

Räikkönen zieht sich im Alter von 42 Jahren am Sonntag als Rekordmann nach 349 Grands Prix zurück. Nach anderer Zählart waren es 350 oder 351. Was macht das schon. Räikkönen ist's egal.

Weltmeister 2007

Mit Zahlen oder Statistiken hat er sich nie beschäftigt. Seine Bilanz beeindruckt aber allemal. 21 Rennen hat er gewonnen, insgesamt hat er in seinem Palmares 103 Podestplätze stehen, und, als Höhepunkt, den Weltmeister-Titel, den er vor 14 Jahren in seiner ersten Saison in Diensten der Scuderia Ferrari errungen hat.

Herumspritzen ist für Anfänger: Weltmeister Räikkönen gönnt sich einen Schluck Champagner. Bild: IMAGO / Crash Media Group

Zwei Jahre nach dem grossen Triumph hatte Räikkönen der Formel 1 ein erstes Mal den Rücken gekehrt. Nach der Ausbootung in Maranello war für ihn selbst das Nötigste abseits der Rennstrecke zu viel geworden. Er versuchte sich mit mässigem Erfolg als Rallye-Fahrer und wagte auch einen ganz kurzen Abstecher in die nordamerikanische Nascar-Serie. Zwei weitere Jahre später war er zurück in der Formel 1 – selbstverständlich einzig und allein um des Fahrens Willen.

Was jetzt kommt, nach dem zweiten, endgültigen Abgang? Vorab will Räikkönen Familienvater sein, Zeit mit seiner Frau Minttu und den Kindern Robin und Rianna verbringen in seinem Heim in Baar im Kanton Zug. Sonst habe er keine Pläne und mache auch keine Pläne, hat er dieser Tage gesagt. Und hätte er Pläne, er hätte sie mit Sicherheit nicht preisgegeben.

Räikkönen, wie er leibt und lebt halt. Seine Eigenart wird fehlen. Vielleicht sogar sein Schweigen. (ram/sda)