Nach über zwei Monaten endlich am Ziel: Dalin pulverisiert bei Vendée Globe die Rekordzeit

Der Franzose Charlie Dalin gewann die 10. Weltumsegelung Vendée Globe. Dem Franzosen gelang mit einer Zeit von 64 Tagen, 19 Stunden, 22 Minuten und 49 Sekunden ein Rekord für das Solo- und Non-Stop-Rennen. Er unterbot die Bestmarke aus dem Jahr 2017 um knapp zehn Tage.

Dalin war am 10. November in Westfrankreich gestartet und überquerte die Ziellinie in Les Sables-d'Olonne bei Sonnenaufgang um 8.25 Uhr unter den Hupen eines grossen Bootskorsos. In den Hafen kann der Sieger aufgrund der Tide allerdings erst gegen 13.30 Uhr einfahren. Zehntausende werden Dalin an Land feiern und für ganz besondere Momente sorgen.

«Es war beeindruckend, die Ziellinie mit der aufgehenden Sonne und bei dem schönen Licht zu überqueren. Es ist einfach genial. Es ist einzigartig, eine Vendée Globe zu gewinnen.» Charlie Dalin

Dalin führte während des grössten Teils der Strecke und wird voraussichtlich einen halben Tag Vorsprung auf Landsmann Yoann Richomme haben. Der 40-jährige Franzose dominierte die 10. Weltumseglung nach Belieben, lag fast von Beginn an vorn und traf im Südpolarmeer bei ganz schwierigen Bedingungen eine riskante Kurswahl, die sich voll auszahlte und wohl noch lange Zeit als navigatorische Meisterleistung gefeiert werden wird.

Überraschend kommt Dalins Erfolg nicht. Er war bereits bei der Vendée Globe vor vier Jahren als Erster über die Ziellinie gesegelt, wurde am Ende mit zweieinhalb Stunden Rückstand jedoch nur Zweiter, da Yannick Bestaven aufgrund einer Rettungsaktion eine Zeitgutschrift der Veranstalter erhalten hatte und Dalin so knapp hinter sich liess.

Die Schweizerin Justine Mettraux ist aktuell im neunten Zwischenrang klassiert und dürfte das Ziel als beste Frau in gut einer Woche erreichen. (riz/sda)