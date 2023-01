Erling Haaland ist nicht zu bremsen, gegen Wolverhampton gehen alle drei Tore auf sein Konto. Bild: keystone

Xhaka und Arsenal auch gegen ManUnited bärenstark – Dortmund gewinnt irres Torfestival

Bundesliga

Mönchengladbach – Leverkusen 2:3

Bei seinem Einstand in der deutschen Bundesliga muss sich der Goalie Jonas Omlin dreimal bezwingen lassen. Der Obwaldner verliert mit Borussia Mönchengladbach zuhause gegen Bayer Leverkusen 2:3.

Omlin kam nicht dazu, sein Können zu beweisen. Bei den drei Toren konnte er nichts ausrichten, daneben hatte er nicht viel zu halten. Der 29-jährige Innerschweizer hatte vor dem Match mit seinem Vorgänger und Nati-Kumpel Yann Sommer gesprochen. «Es war eine stressige Zeit», sagte Omlin nach dem Match. «Wir waren ständig im Austausch. Yann hat gesagt, ich soll es geniessen.» Daraus wurde nichts.

Die beiden Tore der Gladbacher erzielte Lars Stindl erst in der 82. und in der 93. Minute zum 1:3 und zum 2:3. Nico Elvedi bestritt in der Gladbacher Innenverteidigung die ganze Partie.

«Es war natürlich ein harter Auftakt für ihn, gefühlt waren die ersten drei Schüsse drin», sagte der Gladbacher Trainer Daniel Farke. Er ging nach dem Abpfiff in den Mittelkreis zu seinen Schützlingen, die nach dem 0:3 nicht aufgesteckt hatten.

Bayer Leverkusen kommt unter dem im Oktober verpflichteten Trainer Xabi Alonso derweil immer mehr in die Spur, der Sieg bei Mönchengladbach ist der vierte in Serie.

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2:3 (0:2).

Tore: 21. Bakker 0:1. 43. Adli 0:2. 67. Amiri 0:3. 82. Stindl 1:3. 93. Stindl 2:3.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Omlin und Elvedi.

Dortmund – Augsburg 4:3

Borussia Dortmund gewinnt die erste Partie nach der Winterpause vor heimischer Kulisse knapp mit 4:3. Die Dortmunder gingen dabei insgesamt viermal in Führung. Dreimal konnte Augsburg den Spielstand wieder ausgleichen.

Doch der Treffer von Giovanni Reyna in der 78. Spielminute war dann einer zu viel. Der BVB macht mit dem Sieg einige Punkte auf die Konkurrenz um Europa gut.

Sebastian Haller (rechts) gab nach seiner Krebserkrankung sein Pflichtspiel-Debüt für den BVB. Bild: keystone

Borussia Dortmund - Augsburg 4:3 (2:2).

Tore: 29. Bellingham 1:0. 40. Maier 1:1. 42. Schlotterbeck 2:1. 45. Demirovic 2:2. 75. Bynoe-Gittens 3:2. 77. Colina 3:3. 78. Reyna 4:3.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. Vargas bei Augsburg nach 12 Minuten verletzt ausgeschieden.

Premier League

Arsenal – Manchester United 3:2

Granit Xhaka und Arsenal London wahren den Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League. In einer wilden Partie geht das Team von Mikel Arteta gegen Manchester United zunächst in Führung, liegt zwischenzeitlich in Rückstand, gewinnt den Kracher aber durch das entscheidende Tor von Eddie Nketiah in der 90. Minute.

Uniteds Serie von zehn Spielen ohne Niederlage über alle Wettbewerbe hinweg ist damit gerissen.

Arsenal - Manchester United 3:2 (1:1).

Tore: 17. Rashford 0:1. 24. Nketiah 1:1. 53. Saka 2:1. 59. Martinez 2:2. 90. Nketiah 3:2.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka

Manchester City – Wolves 3:0

Der norwegische Superskorer Erling Haaland ermöglichte Manchester City – Manuel Akanji bestritt in der Innenverteidigung den ganzen Match – mit seinen Saisontoren 23 bis 25 einen entspannten Nachmittag.

Mit diesem Sieg bleibt Manchester City an Leader Arsenal dran.

Manchester City - Wolverhampton Wanderers 3:0 (1:0).

Tore: 40. Haaland 1:0. 50. Haaland (Penalty) 2:0. 54. Haaland 3:0.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji.

Serie A

Juventus Turin – Atalanta Bergamo 3:3

Sechs Tore und kein Sieger im Allianz Stadium in Turin. Im ersten Spiel nach dem verhängten 15-Punkte-Abzug trennen sich Juventus und Atalanta 3:3.

Lookman bringt die Gäste früh in Führung, Di Maria und Milik drehen die Partie aber noch vor der Pause. Durch Tore von Maehle und erneut Lookman liegt zwischenzeitlich aber auch Atalanta in Führung, der Ausgleich von Juves Danilo nach 65. Minuten besiegelt dann aber den Schlussstand. Die Bergamasken bleiben an den Champions-League-Plätzen dran, Juventus liegt durch den Punkteabzug nur auf Rang 9.

Juventus Turin - Atalanta Bergamo 3:3 (2:1).

Tore: 5. Lookman 0:1. 25. Di Maria 1:1. 35. Milik 2:1. 46. Maehle 2:2. 53. Lookman 2:3. 65. Danilo 3:3.

La Liga

Barcelona – Getafe 1:0

Barcelona verbleibt an der Tabellenspitze der Primera Division. Gegen Getafe genügt ein Tor zum Sieg, Youngster Pedri erzielt es in der 35. Minute.

Barcelona - Getafe 1:0 (1:0).

Tor: 35. Pedri 1:0.

Bilbao – Real Madrid 0:2

Real Madrid lässt bei Athletic Bilbao nichts anbrennen und gewinnt mit 2:0. Damit beträgt der Rückstand auf Leader Barcelona nach wie vor nur drei Punkte.

Captain Karim Benzema bucht seinen neunen Liga-Treffer. Bild: keystone

Athletic Bilbao - Real Madrid 0:2 (0:1).

Tore: 24. Benzema 0:1. 90. Kroos 0:2.

