Er erzielte den einzigen Treffer des Spiels: Jonathan Okita. Bild: keystone

Erster Ligasieg der Saison: FCZ setzt sich in Sion trotz verschossenem Penalty durch

Nach dem Erfolg in der Europa League am Donnerstag doppelt der FC Zürich mit dem ersten Sieg in der Meisterschaft nach. Er gewinnt auswärts gegen Sion 1:0.

Der einzige Treffer der Partie fiel bereits in der 8. Minute. Antonio Marchesano, der Matchwinner vom Donnerstag, legte auf den von der Sion-Abwehr vergessen gegangenen Jonathan Okita auf, der mit einem platzierten Flachschuss zur Führung traf.

In der 75. Minute erhielt Marchesano die Chance, das Spiel zu entscheiden. Sein Penalty wurde jedoch von Sion-Goalie Heinz Lindner gehalten. Die Parade schien dem lange trägen Heimteam etwas Auftrieb zu geben - und tatsächlich lag der Ball in der 79. Minute im Tor der Zürcher. Der Treffer von Kevin Bua wurde wegen eines vorangegangenen Handspiels jedoch aberkannt. Ähnlich war es bereits in der 18. Minute verlaufen, als das Sion-Tor wegen eines Fouls nicht zählte.

Damit kam der Schweizer Meister im 14. Meisterschaftsspiel und zum ersehnten ersten Sieg. Trainer Bo Henriksen verfolgte diesen – ebenso wie Sions Trainer Paolo Tramezzani – wegen einer Sperre von der Tribüne aus. In der Tabelle verkürzt der auf dem letzten Platz liegende FCZ den Rückstand auf Winterthur vorerst auf drei Punkte. Der Aufsteiger empfängt ebenfalls am Sonntag den FC St. Gallen.

Sion - Zürich 0:1 (0:1)

10'300 Zuschauer. SR Dudic.

Tor: 8. Okita (Marchesano) 0:1.

Sion: Lindner; Lavanchy, Cavaré, Saintini, Costa; Araz, Grgic (71. Zuffi), Cyprien (46. Poha); Itaitinga (46. Stojilkovic), Balotelli (80. Karlen), Chouaref (71. Bua).

Zürich: Brecher; Kamberi, Katic (86. Mets), Aliti; Boranijasevic, Conde (81. Hornschuh), Selnaes, Guerrero; Marchesano (81. Krasniqi); Tosin (72. Viunnyk), Okita.

Bemerkungen: Sion ohne Tramezzani (Trainer/gesperrt) und Moubandje (verletzt). Zürich ohne Henriksen (Trainer), Rohner, Santini (alle gesperrt), Avdijaj, Dzemaili, Kryeziu, Reichmuth und Sauter (alle verletzt). 44. Lattenschuss Boranijasevic. 75. Lindner hält Penalty von Marchesano.

Verwarnungen: 13. Katic, 36. Conde (im nächste Spiel gesperrt), 47. Tosin, 57. Kamberi, 73. Araz, 78. Boranijasevic, 87. Guerrero, 90. Lavanchy. 91. Karlen, 94. Poha. (nih/sda)

