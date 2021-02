Sport

Fussball

Bundesliga: Dortmund kassiert in Freiburg die nächste Pleite



Bild: keystone

BVB verliert in Freiburg trotz Moukoko-Tor – Gross bleibt mit Schalke im Elend

Freiburg – Dortmund 2:1

Borussia Dortmund kommt weiter nicht vom Fleck: In Freiburg kassiert der BVB die dritte Niederlage in den letzten vier Bundesliga-Spielen. Beim 0:2 im Breisgau blieb das Team von Edin Terzic in der Offensive harmlos und in der Defensive überaus anfällig.

Die Entscheidung fiel kurz nach der Pause: In der 48. Minute brachte Woo-Yeong Jeong die Freiburger nach einem Ballverlust von Jadon Sancho im Mittelfeld per Weitschuss in Führung. Marwin Hitz, der erneut den verletzten Roman Bürki ersetzte, sah dabei nicht sehr glücklich aus. Das 0:2 nur drei Minuten später durch Jonathan Schmid, als er in der nahen Ecke erwischt wurde, musste der BVB-Keeper dann definitiv auf seine Kappe nehmen.

Der 16-jährige Youssoufa Moukoko brachte den BVB in der 76. Minute zwar noch einmal heran. Der Ausgleich wollte in der Schlussphase aber nicht mehr gelingen und so bleibt Dortmund mit 32 Punkten auf dem sechsten Rang sitzen.

Freiburg - Borussia Dortmund 2:1 (0:0)

Tore: 49. Jeong 1:0. 52. Schmid 2:0. 76. Moukoko 2:1.

Bemerkung: Borussia Dortmund mit Hitz und Akanji, ohne Bürki (verletzt).

Schalke – Leipzig 0:3

Schalke kassiert gegen Bayern-Verfolger RB Leipzig die 14. Niederlage im 20. Saisonspiel. Zwar lieferte das Team von Christian Gross zunächst eine solide Leistung ab, doch unmittelbar vor der Pause begann das Unheil: Bei einem Eckball ging Nordi Mukiele vergessen, der problemlos zum 1:0 für Leipzig einköpfen konnte. In der 72. Minute erhöhte Marcel Sabitzer auf 2:0, in den Schlussminuten sorgte Willy Orban für den endgültigen K.o.-Schlag. Die «Königsblauen» stecken damit weiter im Abstiegssumpf fest, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt neun Punkte.

Schalke - Leipzig 0:3 (0:1)

Tore: 45. Mukiele 0:1. 73. Sabitzer 0:2. 87. Orban 0:3.

Leverkusen – Stuttgart 5:2

Nach zwei Niederlagen in Serie und dem Pokal-Aus gegen Viertligist Rot-Weiss Essen ist Bayer Leverkusen wieder auf die Siegesstrasse zurückgekehrt. Gegen Aufsteiger Stuttgart feierte das Team von Trainer Peter Bosz einen auch in dieser Höhe verdienten 5:2-Sieg. Kerem Demirbay legte mit einem Doppelpack zwischen der 18. und der 31. Minute den Grundstein für den ersten zweiten Sieg im neuen Jahr.

Stuttgart steigerte sich nach der Pause und kam durch Sasa Kalajdzic wieder heran, doch Leverkusen reagiert sorgte: Leon Bailey und Florian Wirtz sorgten mit ihren Treffern bald für klare Verhältnisse. Kalajdzic verkürzte zwar noch einmal, doch Demarai Gray setzte mit dem 5:2 schliesslich den Schlusspunkt. Die «Werkself» klettert zumindest über Nacht wieder auf einen Champions-League-Platz, Stuttgart dagegen bleibt im sicheren Mittelfeld.

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 5:2 (2:0)

Tore: 18. Demirbay 1:0. 31. Demirbay 2:0. 50. Kalajdzic 2:1. 56. Bailey 3:1. 68. Wirtz 4:1. 77. Kalajdzic 4:2. 84. Gray 5:2.

Bemerkung: VfB Stuttgart mit Kobel.

Augsburg – Wolfsburg 0:2

Der VfL Wolfsburg bleibt dank eines 3:0-Siegs beim FC Augsburg auf Champions-League-Kurs. Mit 38 Punkten liegt das Team der Schweizer Kevin Mbabu, Renato Steffen und Admir Mehmedi mit 38 Punkten weiterhin auf Rang 3. Der Sieg in Augsburg war nach dem 1:0 durch Starstürmer Wout Weghorst in der 38. Minute nie wirklich in Gefahr. Wolfsburg erarbeitete sich zahlreiche Torchancen, Ridle Baku blieb in der 59. Minute aber der einzige Torschütze neben Weghorst.

Augsburg - Wolfsburg 0:2 (0:1)

Tore: 38. Weghorst 0:1. 59. Baku 0:2.

Bemerkung: Augsburg mit Vargas (ab 86.), Wolfsburg mit Steffen (bis 78.) und Mbabu, ohne Mehmedi (Ersatz).

Mainz – Union Berlin 1:0

Urs Fischer kassiert mit Union Berlin eine nicht wirklich zwingende 0:1-Niederlage bei Mainz 05. Den einzigen Treffer gegen zunächst sehr passive Berliner erzielte Moussa Niakhaté in der 22. Minute per Penalty. Die «Eisernen» enttäuschten auch danach über weite Strecken und erwachten erst, als Nico Schlotterbeck zehn Minuten nach der Pause mit Gelb-Rot vom Platz flog. Doch Mainz brachte den Sieg in Überzahl schliesslich ohne grössere Probleme über die Runden.

Mainz - Union Berlin 1:0 (1:0)

Tor: 22. Niakhaté (Foulpenalty) 1:0.

Bemerkungen: Mainz ohne Fernandes (nicht im Aufgebot). 55. Gelb-Rote Karte gegen Schlotterbeck (Union Berlin).

Die Tabelle:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bayern und? Diese Klubs wurden schon deutscher Meister Diese 10 Mannschafts-Typen kennst du, leider! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter