FIFA-Weltfussballer-Wahl 2020 – diese 11 Superstars sind nominiert



Bild: imago sportfotodienst

Diese 11 Stars sind als Weltfussballer nominiert – der grosse Favorit kommt von den Bayern

The Best – Weltfussballer

Elf Spieler hat FIFA für die Wahl zum Weltfussballer des Jahres 2020 nominiert. Als grosser Favorit gilt Robert Lewandowski vom Champions-League-Sieger Bayern München, der im Kalender-Jahr 2020 satte 38 Treffer erzielt hat. Cristiano Ronaldo, der ebenfalls nominiert ist, folgt mit 33 Toren auf Rang 2 dieser Rangliste.

Neben den beiden Topskorern stehen ausserdem Thiago Alcantara (Bayern/Liverpool), Sadio Mané, Mohamed Salah und Virgil van Dijk (alle Liverpool), Kylian Mbappé und Neymar (beide Paris Saint-Germain), Kevin De Bruyne (Manchester City), Lionel Messi (Barcelona) und Sergio Ramos (Real Madrid) zur Wahl.

🏆 Nominees: #TheBest FIFA Men's Player



🇪🇸 Thiago Alcântara

🇵🇹 Cristiano Ronaldo

🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇵🇱 Robert Lewandowski

🇸🇳 Sadio Mane

🇫🇷 Kylian Mbappe

🇦🇷 Lionel Messi

🇧🇷 Neymar

🇪🇸 Sergio Ramos

🇪🇬 Mohamed Salah

🇳🇱 Virgil van Dijk



ℹ️🗳️ https://t.co/fqPa5jbedh pic.twitter.com/nLcUjmdQrd — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

Neben den Captains und Cheftrainern der Nationalteams aus aller Welt und über 200 Medienvertretern stimmen auch die Fans in einem Online-Voting darüber ab, wer als «The Best» ausgezeichnet wird. Die Abstimmung dauert vom 25. November bis 9. Dezember. Die drei Finalisten werden am 11. Dezember bekannt gegeben, die Ehrungen finden am 17. Dezember online statt.

The Best – Welttorhüter

Für die Auszeichnung des besten Torhüters sind Keylor Navas (Paris St-Germain), Thibaut Courtois (Real Madrid), Alisson Becker (Liverpool), Jan Oblak (Atlético Madrid), Manuel Neuer (Bayern München) und Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) aufgestellt worden. Alles andere als eine Wahl von Neuer würde angesichts seiner Leistungen in der Champions League schwer überraschen.

🏆 Nominees: #TheBest FIFA Men's Goalkeeper



🇧🇷 Alisson Becker

🇧🇪 Thibaut Courtois

🇨🇷 Keylor Navas

🇩🇪 Manuel Neuer

🇸🇮 Jan Oblak

🇩🇪 Marc-André ter Stegen



🗳️ VOTE NOW 👉 https://t.co/99eL6U54eK pic.twitter.com/CqCyPeMbAO — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

The Best – Welttrainer

Hoffnungen auf die Ehrung zum Trainer des Jahres dürfen sich unter anderen Hansi Flick (Bayern), Jürgen Klopp (Liverpool) und Zinédine Zidane (Real Madrid) machen. Die besten Karten hat sicherlich Hansi Flick, der mit Bayern München so ziemlich alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt.

🏆 Nominees: #TheBest FIFA Men's Coach



🇦🇷 Marcelo Bielsa

🇩🇪 Hans-Dieter Flick

🇩🇪 Jürgen Klopp

🇪🇸 Julen Lopetegui

🇫🇷 Zinedine Zidane



🗳️ VOTE NOW 👉 https://t.co/G9cyA5WguD pic.twitter.com/At0QAsr3Fn — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

The Best – Weltfussballerin

Bei den Frauen heisst die grosse Favoritin Pernille Harder. Die dänische Star-Stürmerin, die im Sommer für 350'000 Euro vom VfL Wolfsburg zum FC Chelsea wechselte, hat schon die Wahl zu Europas Fussballerin des Jahres gewonnen.

The Best – Puskas Award

An der «The Best»-Gala wird jeweils auch der «Puskas Award» für das schönste Tor des Jahres vergeben. 11 geile Kisten wurden dafür nominiert – eines ist schöner als das andere. Aber wähle doch deinen Favoriten gleich selbst!

Shirley Cruz

Giorgian De Arrascaeta

Jordan Flores

André-Pierre Gignac

Sophie Ingle

Zlatko Junuzovic

Hlompho Kekana

Heung-min Son

Leonel Quinonez

Luis Suarez

Caroline Weir

