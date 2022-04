Bild: keystone

Liverpool übernimmt dank 10. Liga-Sieg in Folge die Tabellenführung – zumindest vorerst

Liverpool - Watford 2:0

Der FC Liverpool gewinnt in der Premier League sein 10. Spiel in Folge. Gegen den FC Watford ist es der Portugiese Diogo Jota, der nach 22 Minuten per Kopf zur Führung trifft.

Das 1:0 durch Diogo Jota (22.) Video: streamja

Auf die Siegsicherung muss Liverpool allerdings bis kurz vor Schluss warten. Nach einem unnötigen Foul von Juraj Kucka gibt es einen Elfmeter, den Fabinho trocken verwandelt.

Das 2:0 durch Fabinho (89.) Video: streamja

Dank des Sieges übernimmt Liverpool zumindest vorübergehend die Tabellenführung. Um 16 Uhr könnte Manchester City mit einem Sieg gegen Burnley aber wieder vorbeiziehen.

Liverpool - Watford 2:0 (1:0)

Tore: 22. Jota 1:0. 89. Fabinho (Foulpenalty) 2:0.

Die Tabelle:

(zap/sda)