Sport

Fussball

Championship: Wenn der Wind nicht will, dass du ein Tor schiesst



Schlechtes Karma? Wenn sogar der Wind nicht will, dass du ein Tor schiesst

Die Partie zwischen Nottingham Forest und QPR in der Championship, der zweithöchsten englischen Liga, endet torlos – weil es der Wind so will. Der vermeintliche Führungstreffer von Nottingham nach einer Ecke wird nämlich aberkannt, weil der Wind den Ball während der Ausführung der Ecke bewegte. Bitter, mit einem Sieg hätte Nottingham in der Tabelle einen Sprung von Rang 5 auf 3 gemacht.

(zap)

Andrea sagt es ja schon lange: «Ich hasse Wind!»

