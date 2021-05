Sport

Fussball

LaLiga: Atlético Madrid ist zum 11. Mal spanischer Meister



Bild: keystone

Atlético Madrid zum 11. Mal spanischer Meister – Reals Last-Minute-Sieg nutzlos

Aus eigener Kraft, mit einem 2:1-Sieg bei Absteiger Valladolid, wird Atlético Madrid zum elften Mal – und erstmals seit sieben Jahren – spanischer Meister.

Valladolid – Atlético 1:2

Dank eines 2:1-Siegs bei Real Valladolid holt sich Atlétcio Madrid erstmals seit sieben Jahren wieder den spanischen Meistertitel. Das Team von Diego Simeone musste aber lange zittern: Oscar Plano brachte den Aussenseiter in der 26. Minute in Führung, erst nach der Pause schlug Atlético zurück: Angel Correa und Luis Suarez sorgten mit ihren Toren schliesslich dafür, dass «Atléti» doch noch jubeln durfte.

❤️🤍 𝗢𝘁𝗿𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗱𝗮: #CampeonesPartidoAPartido pic.twitter.com/Y4TUsUP2au — Atlético de Madrid (@Atleti) May 22, 2021

Für Atlético ist es der 11. Meistertitel, zuletzt gewannen die «Colchoneros» den Titel 2014. Davor war man dreimal in den 1970er-Jahren und 1996 die Nummer 1 in Spanien.

Ab der neunten von 38 Runden lag Atlético an der Spitze der «La Liga», zeitweise mit zweistelligem Vorsprung. Als die Madrilenen im Frühling Mühe bekamen zu punkten, schien es, als würden sie von den Barcelona und Real, vielleicht auch vom FC Sevilla vor dem Ziel abgefangen werden. Aber die beiden Grossen gaben in der entscheidenden Phase selbst verschiedentlich Punkte ab. So wurde die Mannschaft des klubtreuen argentinischen Trainer Diego Simeone schliesslich doch Meister. Zuletzt gab es keine Diskussion: Atlético holte 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen und behielt Real um zwei Punkte auf Distanz.

Freudentränen bei Luis Suarez: Tears of joy for @LuisSuarez9! 🥲



His 21 goals helped earn the #LaLigaSantander title for @atletienglish... ❤️🏆🤍 pic.twitter.com/X2WVDvlQqz — LaLiga English (@LaLigaEN) May 22, 2021

Zu Atléticos Schlüsselspielern zählt der Goalgetter Luis Suarez, der auf diese Saison von Barcelona kam. Der 34-jährige Uruguayer erzielte in dieser Meisterschaft 21 Tore – acht Tore mehr als Antoine Griezmann, der ein Jahr davor von Atlético zu Barça gewechselt war.

Valladolid - Atlético Madrid 1:2 (1:0)

Tore: 18. Plano 1:0. 57. Correa 1:1. 67. Suarez 1:2.

Real – Villarreal 2:1

Real Madrid benötigte gegen Villarreal zwingend einen Sieg, um noch ein Wörtchen um den Titel mitreden zu können. Dank zwei späten Toren holten die «Königlichen» zwar die drei Punkte, doch weil Atlético auch gewann, war das 2:1 am Ende wertlos. Yeremi Pino brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung, danach rannte Real an und schaffte dank Toren von Karim Benzema und Luka Modric tatsächlich noch die Wende. Am Ende war sie aber vergebens, zwei Punkte fehlten zum 35. Titel.

Real Madrid - Villarreal 2:1 (0:1)

Tore: 20. Pino 0:1. 87. Benzema 1:1. 92. Modric 2:1.

Die Tabelle:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Real, Barça und? Diese Klubs wurden in Spanien schon Meister 1 / 11 Real, Barça und? Diese Klubs wurden in Spanien schon Meister quelle: keystone / rodrigo jimenez Penalty-Duell gegen Pascal Zuberbühler Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter