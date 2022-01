Super League: Das Duell zwischen Luzern und Basel im Liveticker

Luzern und Basel schenkten sich nichts und gingen hart zur Sache. Bild: keystone

FCB gewinnt hitziges Spiel in Luzern dank Frei-Doppelpack – GC taucht gegen Sion

Was der FCZ und YB können, kann im Spitzentrio der Super League auch der FC Basel: Auch die Basler siegen zum Auftakt der Rückrunde zu null. Die drei Punkte holen sie sich mit einem 3:0 beim FC Luzern.

Luzern – Basel 0:3

Mit seinem zweiten Sieg in den letzten acht Meisterschaftsspielen startet der FC Basel erfolgreich in die Rückrunde. Die letzten 20 Minuten in Überzahl spielend, siegt der FCB in Luzern 3:0.

Nach 78 Minuten handelte sich der Luzerner Marvin Schulz beim Stand von 0:1 durch Reklamieren eine Gelbe Karte ein, nachdem der Deutsche kurz vorher bereits wegen eines Fouls verwarnt worden war. Bis zum Platzverweis war der Ausgang des Spiels offen. Aber die Basler nutzten den Vorteil für zwei weitere Tore. Es trafen der frühere Luzerner Darian Males sowie tief in der langen Nachspielzeit Fabian Frei, der durch einen Foulpenalty kurz nach der Pause auch schon das Führungstor erzielt hatte.

Frei erzielt per Penalty das wegweisende 1:0 für Basel. Video: SRF

Fürs Erste brachte Mario Frick als neuer Cheftrainer die Luzerner also nicht voran. Die Luzerner verloren bei nur gerade einem Sieg und acht Unentschieden zum zehnten Mal in dieser Meisterschaft.

In der ersten Halbzeit hatten sie die etwas besseren Chancen als die Basler. Nikola Cumic verpasste das 1:0 bei einer sogar ausgezeichneten Tormöglichkeit.

Die kompletten Highlights der Partie. Video: YouTube/blue Sport

Luzern - Basel 0:3 (0:0)

10'779 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 49. Frei (Foulpenalty) 0:1. 85. Males (Katterbach) 0:2. 97. Frei 0:3.

Luzern: Müller; Grether, Jaquez, Burch, Frydek; Jashari; Schulz, Gentner (66. Schürpf); Ugrinic; Cumic (71. Ndiaye), Abubakar (85. Sorgic).

Basel: Lindner; Lang (74. Lopez), Pelmard, Burger, Katterbach; Frei, Xhaka (65. Kasami); Ndoye (93. Tavares), Palacios, Stocker; Males.

Bemerkungen: Luzern ohne Simani (gesperrt), Tasar, Rupp und Monney (alle verletzt). Basel ohne Esposito (gesperrt), Essiam, Padula (beide verletzt) und Millar (nicht im Aufgebot). 79. Gelb-rote Karte gegen Schulz (Reklamieren). Verwarnungen: 21. Cumic (Foul), 31. Palacios (Ballwegschlagen), 52. Katterbach (Foul), 60. Müller (Reklamieren), 66. Pelmard (Foul), 75. Schulz (Foul), 76. Burger (Foul), 78. Jashari (Foul), 95. Frei (Foul).

Wie der FCZ und YB siegt auch Basel ohne Gegentor. Bild: keystone

Sion – Grasshoppers 2:0

Den Grasshoppers ist der Start in die Rückrunde und die Hauptprobe für das Zürcher Derby am kommenden Samstag misslungen. Nach einer schwachen Leistung verliert der Aufsteiger in Sitten mit 0:2.

Sions Goalie Kevin Fickentscher erlebte einen ruhigen Nachmittag. Zwar kreisten die Grasshoppers ab und zu über längere Zeit um seinen Strafraum herum, aber gefährliche Abschlüsse auf sein Tor gab es nur ganz wenige. Die beste Torchance der Zürcher vergab der Japaner Hayao Kawabe zehn Minuten nach der Pause. Zum Auftritt der Mannschaft von Giorgio Contini passte, dass André Santos in der Schlussphase und nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung für eine Notbremse die Rote Karte sah.

Grgic bereitet auch das 2:0 von Sion vor. Video: SRF

Sion, das für einmal eine Transferperiode ohne Zugänge erlebt hat, spielte konzentriert, verteidigte stark und kam zu deutlich mehr Torchancen als die Gäste. Der ehemalige Grasshopper Jan Bamert traf nach einem Eckball in der 29. Minute mit dem Kopf zum 1:0. Das 2:0 erzielte der aktuelle Grasshopper Noah Loosli unglücklich mit einem Eigentor.

Die kompletten Highlights der Partie. Video: YouTube/blue Sport

Sion - Grasshoppers 2:0 (1:0)

5800 Zuschauer. - SR Bieri.

Tore: 29. Bamert (Grgic) 1:0. 69. Loosli (Eigentor) 2:0.

Sion: Fickentscher; Cavaré, Saintini, Bamert, Marquinhos; Baltazar, Ndoye, Grgic; Itaitinga (91. Kabashi), Stojilkovic (74. Karlen), Bua (74. Tosetti).

Grasshoppers: Moreira; Arigoni, Loosli, Ribeiro (67. Momoh); Bolla, Schmid, Herc, Lenjani (79. André Santos); Kawabe (75. Da Silva); Bonatini (75. Kacuri), Sène (75. Demhasaj).

Bemerkungen: Sion ohne Wesley (gesperrt), Zuffi, Sio, Hoarau, Araz und Doldur (alle verletzt). Grasshoppers ohne Margreitter, Abrashi (verletzt), Pusic, Li (beide krank) und Jeong (nicht qualifiziert). 84. Rote Karte gegen André Santos (Notbremse). Verwarnungen: 37. Sène (Unsportlichkeit). 38. Saintini (Foul). 40. Bamert (Foul). 83. Cavaré (Unsportlichkeit). 85. Arigoni (Unsportlichkeit). (pre/sda)

Sions Jan Bamert freut sich über seinen 1:0-Führungstreffer. Bild: keystone