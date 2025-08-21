trüb und nass16°
DE | FR
burger
Sport
Eismeister Zaugg

SC Bern erleidet Transferpleite – Ludovic Waeber wechselt zu Gottéron

Torhueter Ludovic Waeber (EHCK), im Spiel der Eishockey National League zwischen den ZSC Lions und dem HC Ajoiel, am Mittwoch, 12. Februar 2025 in der Swiss Life Arena in Zuerich. (KEYSTONE/Til Buergy ...
Ludovic Waeber ist dem SC Bern durch die Lappen gegangen.Bild: keystone
Eismeister Zaugg

Schon wieder eine SCB-Transferpleite – Ludovic Waeber wechselt zu Gottéron

Diese SCB-Transferniederlage ist eine krachende: Klotens Ludovic Waeber (29) hat für vier Jahre bis 2030 nicht in Bern, sondern bei Gottéron unterschrieben.
21.08.2025, 17:3021.08.2025, 17:30
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg
Mehr «Sport»

Was ist los in der SCB-Sportabteilung? Diese Frage ist nicht einfach der Polemik geschuldet. Erst wollten die Berner ihr Torhüterproblem mit Sandro Aeschlimann lösen. Doch der Emmentaler hat die Sicherheit in Davos mit Vertrag bis 2031 der Herausforderung SCB vorgezogen. Und nun hat SCB-Wunschkandidat Ludovic Waeber – seine Verpflichtung hatte beim SCB alleroberste Priorität – bis 2030 bei Gottéron unterschrieben. Frage an Marc Lüthi: Gibt es eine Krisensitzung mit dem Ober- und Untersportchef? «Nein.» Will der oberste SCB-Chef denn nicht wissen, warum auch diese Transferoffensive missglückt ist? «Ja natürlich will ich das wissen. Aber dafür braucht es keine Sitzung …»

Dem SCB ist im heissen Transfersommer 2025 erst ein einziger Transfer gelungen: Dario Rohrbach zügelt nach der nächsten Saison im Sommer 2026 nach Bern. Aber da gibt es eine polemische Anmerkung: Der Transfer ist auch deshalb gelungen, weil die Konkurrenz – namentlich ZSC-Sportchef Sven Leuenberger – nicht bereit war, Dario Rohrbach nach der einzigen überzeugenden Saison ohne Bestätigung, die er nun in der kommenden Spielzeit bis zu seinem Wechsel nach Bern liefern muss, mit einem Vierjahresvertrag bis 2030 zu vergolden.

Dario Rohrbach va jouer pour Berne en 2026
Dario Rohrbach kommt von den SCL Tigers.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Und nun also die nächste Transferpleite für die so zentrale Goalie-Position. Gottéron-Präsident Hubert Waeber (mit seinem Goalie nicht verwandt) ist sehr zufrieden und sieht die Rückkehr von Ludovic Waeber als logischen Transfer. «Er ist bei uns ausgebildet worden und er ist einer von uns. Also macht es Sinn, dass er nun heimkommt. Wir waren natürlich nicht glücklich, als er uns vor fünf Jahren verlassen hat. Aber wenn junge Leute gehen wollen, soll man sie ziehen lassen. Dann kehren sie später zurück. Wir haben immer einen guten Kontakt zu Ludovic Waeber gepflegt und unser Goalie-Trainer David Aebischer sowieso.» Ludovic Waeber wechselte 2020 zu den ZSC Lions, kam dort aber nicht an Lukas Flüeler und Simon Hrubec vorbei, versuchte eine Saison lang seinen NHL-Traum zu erfüllen und wechselte nach seiner Rückkehr vor einem Jahr zu Kloten.

Nun bleiben dem SCB eigentlich noch drei Varianten um das Goalie-Chaos – mit Adam Reideborn, Sandro Zurkirchen, Andri Henauer und Christof von Burg vier Goalies, aber nur politisch (Adam Reideborn) und nicht sportlich eine klare Nummer 1 – zu ordnen.

  1. Im Sommer 2026 einen ausländischen Torhüter mit der Kragenweite von Simon Hrubec für ein Jahr bis zu einer möglichen Rückkehr von Philip Wüthrich verpflichten. Es wäre die einfachste Variante. Aber eben: es müsste ein ausländischer Torhüter mit Weltklasseformat, eine absolut unbestrittene sportliche Nummer 1 sein.
  2. Den Saurier Reto Berra für ein Jahr nach Bern holen bis 2027 eine Rückkehr von Philip Wüthrich thematisiert werden kann. Er wird im nächsten Frühjahr 39 sein. Mit ziemlicher Sicherheit hat er noch ein oder zwei gute Jahre vor sich. Aber möglich ist für den ehemaligen ZSC-Junior auch ein Romantik-Transfer heim ins Züribiet: Kloten braucht ja einen Ersatz für Ludovic Waeber. Was wiederum Langnaus Sportchef Pascal Müller beunruhigt: Für Kloten wird jetzt die Heimkehr von Langnaus Luca Boltshauer (sein Vertrag läuft im nächsten Frühjahr aus) zum Thema.
  3. Alles auf Akira Schmid setzen. Der Langnauer ist im Mai 25 geworden und kommt ins beste Goalie-Alter. Ende Saison läuft sein Vertrag mit der Organisation von Las Vegas aus. Der SCB wird ihm viel, viel Geld bieten müssen, um den NHL-Traum aufzugeben. Wenn sein Agent Gaëtan Voisard geschickt verhandelt (und das kann der schlaue Jurassier), dann könnte Akira Schmid in Bern zum bestverdienenden Torhüter der NL-Geschichte werden und brutto rund eine Million verdienen. Die Sache ist nicht ohne Risiko: Akira Schmid hat auf den breiten europäischen Eisfeldern erst ein einziges Meisterschaftsspiel bestritten. Andererseits hat der SCB mit Langnauern immer nur beste Erfahrungen gemacht und jede ruhmreiche Phase ist von Langnauern geprägt worden (u.a. Bruno Wittwer, Simon Moser und Beat Gerber). Darum gilt: Was wäre der SCB ohne seine Langnauer?
Vegas Golden Knights goaltender Akira Schmid (40) looks on during a pause in play in the first period of an NHL hockey game against the Colorado Avalanche Tuesday, April 8, 2025, in Denver. (AP Photo/ ...
Kommt Akira Schmid aus der NHL zurück in die Schweiz?Bild: keystone

SCB-Untersportchef Diego Piceci ist durch die Absage von Ludovic Waeber schon ein wenig überrascht worden. «Er hat uns am Donnerstagvormittag abgesagt und am Nachmittag kam schon die offizielle Bestätigung seines Vertrages mit Gottéron. Da waren die Gespräche offensichtlich schon lange im Gang und weit fortgeschritten …» Aber er zeigt demonstrative Gelassenheit. «Ja, natürlich wäre Ludovic Waeber eine gute Lösung für uns gewesen. Aber ich bleibe tiefenentspannt. Es gibt noch andere Varianten und wir werden sicherlich nicht in Panik verfallen und einen übereilten Entscheid fällen.»

Interview
Marc Lüthi: «Austin Czarnik haben wir ganz einfach verschlafen»

Wo er recht hat, da hat er recht: Das Team für die kommende Saison steht und um die Mannschaft für die übernächste Saison zusammenzustellen, bleibt tatsächlich noch etwas Zeit. Die Optionen Ausländer, Akira Schmid und Reto Berra bestätigt er. «Aber es gibt auf dem Markt noch weitere Möglichkeiten …»

Ach, waren das noch Zeiten, als der SCB mit René Kiener, Jürg Jäggi, Renato Tosio, Marco Bührer und Leonardo Genoni das Wort «Torhüterproblem» zwischen 1957 und 2019 mehr als ein halbes Jahrhundert lang gar nicht kannte. Nun gibt es seit einem Jahr rund um den SCB mehr Goalie-Polemik als zuvor während über 60 Jahren. Aber wie pflegt doch SCB-Manager Marc Lüthi so schön zu sagen: «Wir haben eine sehr erfolgreiche Unterhaltungs-Liga.» Die sportliche Unterhaltung lässt in Bern zwar seit 2019 zu wünschen übrig. Aber die Unterhaltung neben dem Eis ist beim SCB eine vorzügliche.

Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
Mehr Sport:
Eismeister Zaugg
300 Millionen für 10 Jahre – der grösste TV-Deal unserer Hockey-Geschichte
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So soll die 8-Milliarden-Smartcity in Griechenland aussehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Trump: Putin und Selenskyj sollen sich zu zweit treffen
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
4
Französischer Skandalstreamer Jean Pormanove stirbt vor laufender Kamera
5
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
Meistkommentiert
1
Basel kassiert wohl mit: Ex-Spieler Diouf zu Inter ++ Okafor hat in England unterschrieben
2
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
3
Donald Trump kauft Anleihen für über 100 Millionen US-Dollar
4
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
5
Fix: Waeber ab 2026 bei zurück bei Gottéron +++ ZSC verlängert mit Riedi und Sigrist
Meistgeteilt
1
Trump hat Freude: Republikaner drücken in Texas umstrittene Wahlkreis-Reform durch
2
Iran beginnt Marinemanöver +++ UN fordern Sofort-Stopp von Israels Siedlungsplänen
3
Schweizer Basketballer dürfen zur WM-Quali +++ Reiter Pius Schwizer suspendiert
4
Die ewige Naivität der Schweiz im Umgang mit den USA
Nach dem Krebs schuftet Niels Hintermann fürs Comeback: «Ich muss nichts mehr»
Abfahrer Niels Hintermann trainiert nach seiner Krebserkrankung wieder auf Schnee. Von Druck beim Comeback will der Zürcher nichts wissen.
Im vergangenen Oktober schockte Niels Hintermann die Ski-Welt: Der Schweizer Abfahrer gab bekannt, an Lymphdrüsenkrebs erkrankt zu sein. Weniger als ein Jahr später hat der Zürcher die Krankheit besiegt. Er schuftet auf dem Theodulgletscher in Zermatt für sein Comeback.
Zur Story