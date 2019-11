Sport

Fussball

Champions League: Bayern schlagen Olympiakos, Juventus siegt



Bild: EPA

Bayern siegen bei Flicks Premiere – Juventus gewinnt nur dank Joker-Tor

Gruppe A

PSG – Brügge, 21 Uhr

Real Madrid – Galatasaray, 21 Uhr

Gruppe B

Roter Stern – Tottenham, 21 Uhr

Bayern – Olympiakos 2:0

Robert Lewandowski als Mann für die wichtigen Bayern-Tore zu bezeichnen, wäre schlicht eine Untertreibung. Lewandowski ist der Mann der vielen Bayern-Tore. Als die Münchner im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Niko Kovac erstmals über einen Treffer jubeln konnten, überraschte der Name des Torschützen niemand mehr. Lewandowski beendete in der 69. Minute einen bis dahin mühevollen Abend für das Heimteam, als er eine Hereingabe von Kingsley Coman am kurzen Pfosten einschoss.

Bayern München - Olympiakos Piräus 2:0 (0:0)

70'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Raczkowski (POL).

Tore: 69. Lewandowski 1:0. 89. Perisic 2:0.

Bayern München: Neuer; Pavard, Martinez, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka (82. Tolisso); Gnabry (88. Perisic), Müller, Coman (91. Coutinho); Lewandowski.

Bemerkungen: Bayern München ohne Süle, Arp und Hernandez (alle verletzt). 45. Kopfball von Pavard an den Pfosten.

Gruppe C

Zagreb – Donezk, 21 Uhr

Atalanta – Manchester City, 21 Uhr





Gruppe D

Leverkusen – Atlético Madrid, 21 Uhr

Lok Moskau – Juventus 1:2

Zwei Runden vor Schluss ebenfalls bereits sicher in den Achtelfinals steht Juventus Turin. Die Mannschaft von Maurizio Sarri musste sich dafür allerdings noch länger gedulden als die Bayern. Erst ein Joker-Tor des in der zweiten Halbzeit eingewechselten Douglas Costa in der dritten Minute der Nachspielzeit stellte den 2:1-Sieg der Juve auswärts bei Lokomotive Moskau sicher.

Lokomotive Moskau - Juventus Turin 1:2 (1:1)

SR Buquet (FRA).

Tore: 4. Ramsey 0:1. 12. Mirantschuk 1:1. 93. Costa 1:2.

Juventus Turin: Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira (69. Costa), Pjanic, Rabiot; Ramsey (64. Bentancur); Higuain, Ronaldo (81. Dybala).

Bemerkungen: Juventus Turin ohne Cuadrado (gesperrt), Chiellini und de Ligt (alle verletzt).

