Nadine Riesen jubelt mit Nati-Kollegin Geraldine Reuteler Bild: www.imago-images.de

Nadine Riesen brilliert mit Tor und Vorlage – Schertenleib mit Barcelona wieder Meister

In der Women's Super League fanden am Wochenende die Hinspiele der Playoff-Viertelfinals statt. In den Topligen brillierten die Schweizerinnen mit Toren und Assists. Hier gibt's die Übersicht.

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Women's Super League

In den Viertelfinal-Hinspielen ging es äusserst eng zu und her. Fast alle Partien endeten mit nur einem Tor Unterschied – mit einer Ausnahme: Ausgerechnet das Zürcher Derby, das als Duell auf Augenhöhe zwischen dem Vierten (GC) und dem Fünften (FC Zürich) angekündigt war, lieferte das deutlichste Resultat. Vor 1570 Zuschauerinnen und Zuschauern im Letzigrund sicherte sich der FC Zürich einen verdienten 2:0-Sieg gegen die Grasshoppers.

Die FCZ Frauen konnten sich im Viertelfinal-Hinspiel gegen die GC Frauen durchsetzen. Video: SRF

Zwischen den FCZ Frauen und den GC Frauen gab es einige strittige Szenen im Playoff-Viertelfinal-Hinspiel. Ganz verärgert waren die Grasshoppers über den frühzeitigen Abpfiff der Schiedsrichterin Leonora Ismaili. Trotz angezeigter fünf Minuten Nachspielzeit ertönte der Schlusspfiff nach 92:50 Minuten.

GC Frauen Trainerin Laura Vetterlein ist völlig ausser sich nach dem frühzeitigen Abpfiff. Video: SRF

Andere bekundeten mehr Mühe als erwartet. Cup- und Qualifikationssieger Servette Chênois verschaffte sich mit einem 2:1-Erfolg in Aarau nur ein kleines Polster, Gleiches gilt für Titelverteidiger YB, das in Rapperswil-Jona trotz klarem Chancenplus nur zu einem 1:0 kam.

Titelverteidiger YB erspielt sich ein mageres 1:0 gegen den Rapperswil-Jona. Video: SRF

Gar in Rücklage befinden sich nach einer 0:1-Niederlage in St. Gallen die Frauen des FC Basel, die die Qualifikation hinter Servette und YB im 3. Rang abgeschlossen haben. Die Rückspiele finden am Freitag und Samstag (YB) statt.

Die Ostschweizerinnen entscheiden das Viertelfinal-Hinspiel Zuhause für sich gegen die Frauen vom FC Basel. Video: SRF

Riesen und Touon brillieren in Bundesliga

Einen schönen Wiedereinstieg nach der Nationalteam-Pause erlebte auch Nadine Riesen mit Eintracht Frankfurt. Die Aussenverteidigerin aus der Ostschweiz steuerte beim 3:1-Heimerfolg im Verfolgerduell gegen Wolfsburg ein Tor und eine Vorlage bei. Mit dem vierten Sieg in Folge festigte Frankfurt den 3. Rang, der am Saisonende die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb bedeutet.

Gar als zweifache Torschützin konnte sich am Wochenende in der Bundesliga Ella Touon auszeichnen. Der 22-jährige Winter-Neuzugang erzielte beim 4:3-Sieg von Essen im torreichen Kellerduell gegen Schlusslicht Carl Zeiss Jena das erste und letzte Tor für das siegreiche Heimteam, das damit den Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz bei noch drei ausstehenden Runden wieder auf drei Punkte verkürzte.

Bei Freiburgs 1:4-Niederlage in Leverkusen war Alena Bienz für den späten Ehrentreffer der Gäste zuständig.

Xhemaili für einmal Vorbereiterin

Mit 12 Treffern ist Riola Xhemaili in der Eredivisie die drittbeste Torschützin, für einmal glänzte die Offensivspielerin von PSV Eindhoven aber als Vorbereiterin. Beim 1:0-Erfolg in Heerenveen legte sie in der 77. Minute zum Siegtreffer auf. Weil der erste Verfolger Ajax erneut nur unentschieden spielte, führt PSV die Tabelle bei noch drei ausstehenden Spielen mit vier Punkten Vorsprung an.

Der Treffer ab 3:58. Video: YouTube/PSV

Schertenleib mit Barça Meister

Am Mittwoch feierte Sydney Schertenleib mit dem FC Barcelona beim 4:1-Sieg im Stadtderby gegen Espanyol den vorzeitigen Gewinn der spanischen Meisterschaft, drei Tage später sass die 19-Jährige im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München während 90 Minuten nur auf der Ersatzbank. Ein halbes Jahr nach der 7:1-Gala in der Ligaphase mussten sich die Katalaninnen gegen den unter der Woche ebenfalls frisch gekürten deutschen Meister mit einem 1:1 begnügen. Das Rückspiel am kommenden Sonntag im Camp Nou entscheidet über den Einzug in den Final vom 23. Mai in Oslo. Im anderen Halbfinal legten die Titelverteidigerinnen Arsenal mit einem 2:1-Heimsieg gegen Olympique Lyon vor. (car/sda)