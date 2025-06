Das deutsche Nationalteam wird während der EM in Zürich übernachten. Bild: www.imago-images.de

England hat sich für das Dolder entschieden – hier logieren die Teams während der EM

Die 16 Teams, welche an der Europameisterschaft in der Schweiz teilnehmen werden, haben ihre Basecamps über das ganze Land verteilt. Eine Übersicht über die verschiedenen Standorte.

Nur noch wenige Tage, dann startet in der Schweiz die Europameisterschaft der Frauen. Die 16 teilnehmenden Nationen haben sich fast im ganzen Land verteilt und logieren in verschiedenen Hotels. Während sich die Engländerinnen für das Nobelhotel Dolder entschieden haben, wird das schwedische Nationalteam im Spitzensport-Zentrum «OYM» («On Your Marks») in Cham übernachten.

Wir liefern dir eine Übersicht über die verschiedenen Hotels und Trainingsplätze der Teams an der Europameisterschaft.

Gruppe A

Schweiz

Unterkunft: Hotel Seepark, Thun

Sicht auf den Eingangsbereich im Hotel Seepark in Thun.

Trainingsstätte: FC Dürrenast, Thun

Norwegen

Unterkunft: Beau-Rivage Hôtel, Neuchâtel

Das norwegische Team hat sich für ein Hotel in Neuenburg entschieden. Bild: Beau-Rivage Hôtel Neuchâtel, Neuchâtel

Trainingsstätte: Stade des Chézards, Colombier

Finnland

Unterkunft: InterContinental, Genf

Die Lobby des Hotels der Finninnen. Bild: geneva.intercontinental.com

Trainingsstätte: Centre Sportif de Versoix, Versoix

Island

Unterkunft: Parkhotel, Gunten



Direkt am Thunersee liegt das Hotel der Isländerinnen. Bild: www.parkhotel-gunten.swiss

Trainingsstätte: Sportplatz Zelgli, Thun

Gruppe B

Spanien

Unterkunft: Royal Savoy Hôtel & Spa, Lausanne

Das Hotel der Spanierinnen befindet sich in Lausanne. Bild: Hotel Royal Savoy Lausanne

Trainingsstätte: Stade Juan-Antonio-Samaranch, Lausanne



Portugal

Unterkunft: Marriott Hotel, Genf

Wie Finnland übernachten auch die Portugiesinnen in Genf. Bild: Marriott

Trainingsstätte: Stade des Arbères, Meyrin

Italien

Unterkunft: Campus Hotel Hertenstein, Weggis

Die Italienerinnen schlafen direkt am Vierwaldstädtersee. Bild: Wikimedia

Trainingsstätte: Thermoplan Arena, Weggis

Belgien

Unterkunft: Les Bains de Saillon Hôtel, Saillon

Belgien logiert als einziges Team im Wallis. Bild: Les Bains de Saillon

Trainingsstätte: Stade Saint-Laurent, Saillon

Gruppe C

Deutschland

Unterkunft: FIVE, Zürich

Die Deutschen lassen es sich im Hotel FIVE in Zürich gut gehen. Bild: Booking.com

Trainingsstätte: Sportzentrum Buchlern, Zurich

Polen

Unterkunft: Seminar-Hotel am Ägerisee, Unterägeri

Direkt am Ägerisee werden die Polinnen während der EM leben. Bild: booking.comn

Trainingsstätte: Stadion Herti Allmend, Zug

Schweden

Unterkunft: On Your Marks, Cham

Die Skandinavierinnen haben sich für das Spitzensport-Zentrum «OYM» («On Your Marks») entschieden. Bild: keystone

Trainingsstätte: Eizmoos, Cham

Dänemark

Unterkunft: Hotel Beaulac, Neuchâtel

Mit Dänemark logiert eine weitere Nation direkt am See. Bild: beaulac.ch

Trainingsstätte: Stade des Buchilles, Boudry

Gruppe D

England

Unterkunft: The Dolder Grand, Zürich

Neben dem DFB-Team werden auch die Titelverteidigerinnen aus England in Zürich logieren. Bild: KEYSTONE

Trainingsstätte: Sportanlage Au, Opfikon

Frankreich

Unterkunft: Hotel Heiden, Heiden

Das französische Team wird man in Heiden in der Nähe des Bodensee sehen. Bild: Hotel Heiden

Trainingsstätte: Sportanlage Bützel, Staad

Niederlande

Unterkunft: Belvédère Strandhotel, Spiez

Das Team aus den Niederlanden wird im Belvédère Strandhotel übernachten. Bild: KEYSTONE

Trainingsstätte: Stadion Lachen, Thun

Wales

Unterkunft: Wellnesshotel Golfpanorama, Lipperswil

In der Nähe des Conny-Land schlafen die Spielerinnen von Wales. Bild: www.golfpanorama.ch

Trainingsstätte: Sportanlage Güttingersreuti, Weinfelden