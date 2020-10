Xherdan Shaqiri sagt: «Ich habe mich entschieden, bei Liverpool zu bleiben»

Sport

Fussball

Xherdan Shaqiri: «Ich habe mich entschieden, bei Liverpool zu bleiben»



Nach der gestrigen internationalen Transfer-Deadline ist klar: Xherdan Shaqiri verlässt den FC Liverpool zumindest nicht in Richtung Ausland. Bei seiner Rückkehr in die Nati erklärt der 28-Jährige nun aber definitiv: «Ich habe mich entschieden, beim FC Liverpool zu bleiben.» Shaqiri wird also auch nicht innerhalb der Premier League wechseln.

Shaqiri über Nati-Rückkehr und Liverpool-Verbleib: Video: extern / rest/sfv

Im Fussball gebe es immer Spekulation und die Medien würden viel schreiben, erklärte Shaqiri. Aber er habe bei Liverpool einen langfristigen Vertrag und fühle sich wohl. «Wir haben eine gute Mannschaft, in der ich langfristig wieder Fuss fassen will.» Die Zeit in der Nati sei eine gute Gelegenheit, um Spielerfahrung zu sammeln, damit er in Liverpool wieder angreifen könne.

Die nächsten Spiele der Schweizer Nati Mittwoch, 7.10: Schweiz – Kroatien (Testspiel)

Samstag, 10.10: Spanien – Schweiz (Nations League)

Dienstag, 13.10: Schweiz – Deutschland​ (Nations League)

Der Flügel ist nach langwieriger Verletzungsabsenz wieder zurück in der Nati. «Ich freue mich, wieder dabei zu sein und die Jungs wieder zu sehen», sagte Shaqiri. Die Vorfreude auf die drei guten und schwierigen Spiele sei riesig und: «Die Stimmung in der Mannschaft ist super.» (abu)

