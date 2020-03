Sport

Fussball

Europa League: Manchester United und Leverkusen gewinnen klar



Bild: EPA

United lässt dem LASK keine Chance – Leverkusen verschafft sich gute Ausgangslage



Frankfurt – Basel 0:3

LASK – Manchester United 0:5

Manchester United macht in der Europa League einen riesigen Schritt in Richtung Viertelfinals. Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer gewinnt das Hinspiel beim Linzer ASK 5:0.

Odion Ighalo nach einer knappen halben Stunde sowie Daniel James, Juan Mata, Mason Greenwood und Matheus Pereira in der zweiten Halbzeit erzielten die Tore für den englischen Rekordmeister beim Leader der österreichischen Meisterschaft. Zum Spiel waren aufgrund des Coronavirus keine Zuschauer zugelassen.

LASK - Manchester United 0:5 (0:1)

ohne Zuschauer. - SR Soares Dias (POR).

Tore: 28. Ighalo 0:1. 58. James 0:2. 82. Mata 0:3. 91. Greenwood 0:4. 93. Pereira 0:5.

Bemerkungen: Manchester United ohne Pogba und Rashford (beide verletzt).

Basaksehir – Kopenhagen 1:0

In der Türkei gewann Basaksehir Istanbul durch ein Penalty-Tor von Edin Visca in der 88. Minute 1:0 gegen den FC Kopenhagen. Die Rückspiele sollen am kommenden Donnerstag stattfinden. Möglicherweise setzt die UEFA die Europacup-Wettbewerbe aber am kommenden Dienstag wegen der Ausbreitung von Sars-CoV-2 aus.

Basaksehir Istanbul - FC Kopenhagen 1:0 (0:0)

SR Collum (SCO).

Tor: 88. Visca (Foulpenalty) 1:0.

Bemerkungen: Basaksehir Istanbul ohne Inler (nicht im Aufgebot).

Rangers – Leverkusen 1:3

Vor Publikum spielten am Donnerstag in den Hinspielen der Achtelfinals noch die Glasgow Rangers gegen Bayer Leverkusen (1:3). Leverkusens Tore beim schottischen Gruppengegner der Young Boys erzielten Kai Havertz (Handspenalty), Charles Aranguiz und Leon Bailey. Für die Rangers verkürzte Innenverteidiger George Edmundson eine Viertelstunde vor Schluss zum zwischenzeitlichen 1:2.

Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen 1:3 (0:1)

SR Marciniak (POL).

Tore: 37. Havertz (Handspenalty) 0:1. 67. Aranguiz 0:2. 75. Edmundson 1:2. 88. Bailey 1:3.

Wolfsburg – Donezk 1:2

Wolfsburg - Schachtar Donezk 1:2 (0:1)

ohne Zuschauer. - SR Skomina (SLO).

Tore: 17. Moraes 0:1. 48. Brooks 1:1. 73. Marcos Antonio 1:2.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 80.) und Steffen (verwarnt), ohne Mbabu (verletzt). Partie aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen. 22. Casteels (Wolfsburg) hält Handspenalty von Kowalenko. 45. Weghorst (Wolfsburg) schiesst Handspenalty übers Tor.

Olympiakos – Wolverhampton 1:1

Olympiakos Piräus - Wolverhampton Wanderers 1:1 (0:0)

ohne Zuschauer. - SR Turpin (FRA).

Tore: 54. El-Arabi 1:0. 67. Neto 1:1.

Bemerkungen: 29. Rote Karte gegen Semedo (Olympiakos Piräus/Notbremse). Partie aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen.(abu/sda)

