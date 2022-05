Big Point im Abstiegskampf: Sion gelingt Befreiungsschlag bei GC

Die Erlösung: Filip Stojilkovic bezwingt GC-Keeper Moreira. Noah Loosli kann den Treffer auch nicht verhindern. Bild: keystone

Big Points im Abstiegskampf: Sion gelingt Befreiungsschlag bei GC

Sion gelingt im Kampf gegen den Fall in die Barrage ein Befreiungsschlag. Die Walliser gewinnen auswärts das Duell gegen den direkten Konkurrenten Grasshoppers 1:0 und ziehen in der Tabelle an den Zürchern vorbei.

Filip Stojilkovic erzielte in der 70. Minute das Tor des Tages im Letzigrund. Der Sittener Topskorer verwertete einen abgeblockten Schuss von Baltazar aus der Drehung zum 1:0 und schoss damit seinen zehnten Treffer in dieser Saison. Es war die letzte Aktion des Stürmers, der unmittelbar danach das Feld verlassen musste.

Stojilkovics goldenes Tor für Sion. Video: SRF

Stojilkovics Treffer war einer der raren Höhepunkte der Partie, deren Wichtigkeit dem Spielgeschehen anzumerken war. Beide Teams starteten sehr vorsichtig und waren in der ersten Halbzeit vor allem bestrebt, keine Fehler zu begehen. Erst nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel etwas Fahrt auf. Léo Bonatini traf 50 Sekunden nach Wiederanpfiff den Pfosten für das Heimteam, im Gegenzug vergab Itaitinga die erste Walliser Chance zur Führung.

Mag nicht mehr hinsehen: GC-Trainer Contini ist bedient. Bild: keystone

Die Zürcher konnten auf den Rückstand nicht mehr reagieren. Die beste Chance zum Ausgleich vergab Noah Loosli zu Beginn der Nachspielzeit mit dem Kopf. Für GC endete damit die Serie von fünf Partien ohne Niederlage. Die Sittener hingegen verschafften sich vor dem Direktduell am Mittwoch gegen Luzern etwas Luft.

Grasshoppers - Sion 0:1 (0:0)

4414 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tor: 70. Stojilkovic (Baltazar) 0:1.

Grasshoppers: Moreira; Arigoni, Loosli, Seko; Bolla (81. Da Silva), Kawabe, Herc (75. Abrashi), Schmid (81. Sène); Momoh, Bonatini (75. Riascos), Morandi (75. Lenjani).

Sion: Fickentscher; Saintini (59. Benito), Ndoye, Bamert; Grgic, Zuffi; Cavaré, Baltazar, Marquinhos; Itaitinga (71. Bua), Stojilkovic (71. Karlen).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Margreitter, Hoxha, Jeong, Ribeiro, Kacuri (alle verletzt) und Pusic (krank), Sion ohne Wesley, Fayulu und Kabashi (alle verletzt). 12. Tor von Stojilkovic wegen Offside aberkannt. 46. Pfostenschuss Bonatini. Verwarnungen: 20. Arigoni (Foul). 51. Seko (Foul). 95. Marquinhos (Foul).