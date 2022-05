GC (Hayao Kawabe, links) und Sion (Dimitri Cavaré) kämpfen um den Barrageplatz. Bild: keystone

In der Super League geht das Abstiegsgespenst um – Die Kellerkinder im ⭐-Ranking

Weil die Formkurve des FC Luzerns weiter nach oben zeigt, stehen Sion und die Grasshoppers vor dem Direktduell unter Druck. Wer muss in der Barrage gegen den Abstieg kämpfen? Die involvierten Klubs im Vergleich.

Raphael Gutzwiller / schweiz am wochenende

Noch vier Runden sind zu spielen in der Super League, die wichtigsten Entscheidungen sind aber schon gefallen. Der Meisterpokal geht nach Zürich, direkt in die Challenge League muss wohl Lausanne-Sport. Spannung herrscht aber noch beim Kampf um den Barrageplatz. Denn: Der wieder erstarkte FC Luzern macht Druck auf die Konkurrenz aus Zürich und dem Wallis. Wir schauen, wie gut die drei betroffenen Mannschaften wirklich sind.

GC

36 Punkte

Tabellenlage: GC reicht ein Erfolg im Direktduell gegen Sion am Sonntag, um sich wohl schon vorzeitig aus dem Barrage-Kampf zu verabschieden. Nach einer guten Vorrunde ist der Aufsteiger zwar im Frühling etwas eingebrochen, doch die Zürcher haben von den involvierten Teams die beste Ausgangslage.

⭐⭐⭐⭐⭐

Form: Wäre dieser Text im März erschienen, hätte die Bilanz der Grasshoppers weit schlechter ausgesehen. Doch nach einer happigen Niederlagenserie hat sich der Rekordmeister zuletzt wieder gefangen. Und wie: Fünf Ligaspiele in Folge hat der Rekordmeister nicht mehr verloren.

⭐⭐⭐⭐

Trainer: Giorgio Contini weiss, wie Abstiegskampf geht. Ob einst beim FC Vaduz oder im Vorjahr bei Lausanne-Sport: Immer wieder rettete er seine Teams vor dem drohenden Gang in die Zweitklassigkeit – teils mit weit weniger gut dotierten Teams wie jetzt mit GC. Auch in dieser Saison behält Contini mit seiner unaufgeregten und optimistischen Art den Überblick.

⭐⭐⭐⭐

Gibt die Richtung vor: GC-Coach Giorgio Contini. Bild: keystone

Kader: Der Aufsteiger verfügt über ein spannendes Kader. Interessante Akteure wie Kawabe, Herc, Bolla oder Torhüter Moreira haben in dieser Saison überzeugt. Negativ ins Gewicht fällt derzeit vor allem die Verletzung des Toptorschützen Kaly Sène, der im Endspurt wohl fehlt. Zudem mangelt es etwas an der Breite im GC-Kader. Spielt nicht die erste Elf, ist ein Qualitätsverlust spürbar.

⭐⭐⭐

Stimmung: Bei den Spielen von GC im Letzigrund ist die Atmosphäre nicht berauschend. Das ist seit Jahren bekannt. Dazu kommt erschwerend, dass für Fans die Transferstrategie seit dem Verkauf nach China schwer nachvollziehbar ist. Die Identifikation ist weiter verloren gegangen. Im wichtigen Heimspiel gegen Lausanne kamen nur 3503 Zuschauer.

⭐

Restprogramm: Sion (h), Basel (a), St. Gallen (h), YB (a).

Gesamtbewertung: 17 Sterne

Sion

34 Punkte

Tabellenlage: Sion hat sich durch die letzten Spiele in eine ungemütliche Lage gebracht. Zwar beträgt der Vorsprung auf Luzern noch vier Punkte, aber verliert Sion am Sonntag gegen GC, könnten die Walliser am Mittwoch gegen Luzern schon unter gehörigem Druck stehen.

⭐⭐⭐

Form: Die Bilanz ist ernüchternd: Nur eines der letzten acht Ligaspiele hat der FC Sion gewonnen. Schlimm sind die Auftritte der Walliser aber nicht. Es fehlt meistens nur wenig zu einem Punktgewinn oder gar einem Sieg. Das zeigte die letzte 1:2-Niederlage gegen die Young Boys augenscheinlich auf. Zunächst wurde der Siegtreffer durch Stojilkovic wegen Abseits aberkannt, in der Nachspielzeit foult Cavaré im eigenen Strafraum und sorgt noch für den Punktverlust. Es fehlt derzeit an Kleinigkeiten.

⭐⭐

Seltener Jubel: Filip Stojilkovic Bild: keystone

Trainer: Paolo Tramezzani ist bereits zum dritten Mal Übungsleiter im Wallis. Unbestritten ist er nicht. Es wird moniert, die Ausrichtung sei zu defensiv, er könne nicht auf Rückstände reagieren und wechsle zu selten. Dennoch hat Christian Constantin angekündigt, mit Tramezzani in die neue Saison steigen zu wollen. Das kann sich aber schnell ändern.

⭐⭐

Kader: Wer beim FC Sion durch die Spielerliste stöbert, findet viele spannende Akteure. Doch wie häufig funktionieren interessante Perspektivspieler im Wallis nicht so wirklich. Bestes Beispiel dafür ist Joël Schmied, der bei Vaduz vor einem Jahr noch der torgefährlichste Verteidiger der Liga war, im Wallis aber so wenig funktioniert, dass er nie spielt. Ähnlich ergeht es inzwischen auch dem Eigengewächs Sandro Theler. Und grosse Namen wie Hoarau oder Bua sind längst nicht mehr auf jenem Niveau, wie zu ihren besten Zeiten. Positiv in Erscheinung tritt dafür Filip Stojilkovic. Mit neun Toren ist der U21-Nationalstürmer der treffsicherste Sittener.

⭐⭐

Stimmung: Sie ist angespannt, die Stimmung beim FC Sion. Für einmal scheint Constantin zwar ruhig zu bleiben, dafür sind die Fans unzufrieden. So sehr, dass es nichts nützte, als beim letzten Heimspiel die Ticketpreise halbiert wurden. Der Zuschauerschnitt liegt mit 6500 sogar unter jenem Wert, den man in den Nullerjahren in der Challenge League hatte. Aus dem Hexenkessel ist das Tourbillon ein Stadion geworden, in dem Gegner gerne gewinnen. Seit zwei Monaten ist Sion zu Hause sieglos.

⭐⭐

Restprogramm: GC (a), Luzern (h), Lausanne (a), Servette (h).

Gesamtbewertung: 11 Sterne

Luzern

30 Punkte

Tabellenlage: In Luzern sieht vieles besser aus als noch im Winter, wo der FCL Tabellenletzter war. Dennoch haben die Innerschweizer vier Runden vor Ende der Meisterschaft, was den Relegationsplatz angeht, noch immer schlechte Karten. Der Rückstand auf Sion beträgt noch immer vier Punkte, Siege gegen Servette und Sion sind deshalb Pflicht.

⭐

Form: Luzern war mit einem Bein schon mindestens in der Barrage, aber die Mannschaft kämpfte sich mit konstant guten Leistungen zurück in den Kampf um Platz 8. Insbesondere eine gute Moral zeichnet die Luzerner aus: Auch nach frühen Rückständen kann das Team immer wieder reagieren. Von den letzten zwölf Ligaspielen haben die Innerschweizer deshalb nur deren drei verloren. Das ist eigentlich keine Bilanz eines Barrage-Teilnehmers.

⭐⭐⭐⭐

Trainer: Egal, wen man fragt rund um Luzern: Mario Frick hat Schwung gebracht. Schon bei Vaduz hatte der Liechtensteiner gute Arbeit geleistet, in Luzern ist er der pragmatische Typ Trainer, den es nach dem Perfektionisten Celestini gebraucht hat. Zudem bringt Frick Erfahrung im Abstiegskampf mit und kommt mit seiner authentischen Art gut an.

⭐⭐⭐⭐⭐

Kader: Im Sommer wurde der FCL noch als Transfersieger gefeiert, doch viele Neuzugänge entpuppten sich als Flops. Einiges wurde im Winter korrigiert. Spieler wie Badstuber, Domgjoni und Farkas mussten den Klub wieder verlassen. Andere Spieler wie Abubakar, Dräger oder Simani verstärken das Kader deutlich. Auch in der Breite ist Luzern besser aufgestellt als die direkte Konkurrenz. Das alleine beweist das Beispiel von Ersatz-Aussenverteidiger Silvan Sidler, der bereits mehrfach mit Jokertoren glänzte. Was derweil fehlt im Team, ist ein klarer Goalgetter: Dejan Sorgic funktioniert weniger gut als bei anderen Stationen, die anderen Stürmer treffen auch selten. Mit Filip Ugrinic ist ein Mittelfeldspieler bester Torjäger.

⭐⭐⭐

Die Stimmung passt bei den Zentralschweizern. Bild: keystone

Stimmung: So ungemütlich das Klima in Luzern nach der verkorksten Vorrunde war, so gut ist es jetzt nach der Aufholjagd. Es ist fast eine kleine Euphorie spürbar in der Innerschweiz, die Leidenschaft des Teams steckt auch das Publikum an. Luzern besitzt von den drei Teams mit über 10000 Fans auch klar die höchste Zuschauerzahl. Hätte es für die Innerschweizer noch mit dem Cupfinal-Einzug geklappt, hätte es die volle Punktzahl gegeben.

⭐⭐⭐⭐

Restprogramm: Servette (h), Sion (a), YB (h), Zürich (a).

Gesamtbewertung: 17 Sterne