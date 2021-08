Sport

Liverpool begleicht Rechnung mit Burnley – «Reds» bleiben ohne Gegentor

Nach dem Sieg im ersten Spiel in Norwich geht das Team von Jürgen Klopp auch gegen Burnley als Sieger vom Platz. Diogo Jota und Sadio Mané sorgen für die Tore des Tages. Eigentlich hätte sich auch Mohamed Salah in die Torschützenliste eintragen wollen. Sein Treffer zum vermeintlichen 2:0 wurde nach Konsultation des Video-Beweises aber aberkannt. Der Ägypter stand im Abseits.

Mit Burnley beglich Liverpool am frühen Samstagnachmittag noch eine offene Rechnung. Im letzten Januar hatte der Klub aus der Nähe von Manchester sensationell die Serie der Liverpooler von 68 Heimspielen ohne Niederlage beendet. Die «Reds» übernehmen zwischenzeitlich die Tabellenführung. Doch könnte Everton bereits am Nachmittag mit einem Sieg in Leeds am Stadtrivalen vorbeiziehen. Manchester United und Chelsea spielen erst am Sonntag.

Nicht so rosig sieht es bei den Gästen aus. Burnley musste sich auch im zweiten Saisonspiel geschlagen geben, nachdem man bereits gegen Brighton verloren hatte. Das Team von Sean Dyche gilt als Abstiegskandidat – bisher werden sie diesem Status gerecht.

Liverpool - Burnley 2:0 (1:0).

52'591 Zuschauer.

Tore: 18. Jota 1:0. 69. Mané 2:0.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (nicht im Aufgebot/bevorstehender Transfer).

