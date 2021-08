Sport

Fussball

Premier League: Grealish trifft bei City-Gala +++ Liverpool siegt souverän



Bild: keystone

Rekord-Transfer Grealish trifft bei City-Gala +++ Liverpool begleicht Rechnung mit Burnley

Liverpool – Burnley 2:0

Nach dem Sieg im ersten Spiel in Norwich geht das Team von Jürgen Klopp auch gegen Burnley als Sieger vom Platz. Diogo Jota und Sadio Mané sorgen für die Tore des Tages. Eigentlich hätte sich auch Mohamed Salah in die Torschützenliste eintragen wollen. Sein Treffer zum vermeintlichen 2:0 wurde nach Konsultation des Video-Beweises aber aberkannt. Der Ägypter stand im Abseits.

Mit Burnley beglich Liverpool am frühen Samstagnachmittag noch eine offene Rechnung. Im letzten Januar hatte der Klub aus der Nähe von Manchester sensationell die Serie der Liverpooler von 68 Heimspielen ohne Niederlage beendet. Die «Reds» übernehmen zwischenzeitlich die Tabellenführung. Doch könnte Everton bereits am Nachmittag mit einem Sieg in Leeds am Stadtrivalen vorbeiziehen. Manchester United und Chelsea spielen erst am Sonntag.

Nicht so rosig sieht es bei den Gästen aus. Burnley musste sich auch im zweiten Saisonspiel geschlagen geben, nachdem man bereits gegen Brighton verloren hatte. Das Team von Sean Dyche gilt als Abstiegskandidat – bisher werden sie diesem Status gerecht.

Liverpool - Burnley 2:0 (1:0).

52'591 Zuschauer.

Tore: 18. Jota 1:0. 69. Mané 2:0.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (nicht im Aufgebot/bevorstehender Transfer).

Bild: keystone

Manchester City – Norwich 5:0

Im ersten Saisonspiel trat Manchester City mit der teuersten Startelf aller Zeiten an und verlor gegen Tottenham mit 0:1. Heute musste dringend ein Sieg her. Dieser war gegen Norwich nie gefährdet. Bereits in der 7. Minute ging das Team von Pep Guardiola in Führung. Ein Eigentor von Goalie Tim Krul, der von seinem Verteidiger Grant Hanley angeschossen wurde, bedeutete den frühen Rückstand für die «Canaries».

Noch in der ersten Halbzeit konnte Rekord-Einkauf Jack Grealish auf 2:0 erhöhen. Der ehemalige Aston-Villa-Akteur hatte bei seinem Premieren-Treffer für die «Citizens» aber mehr Glück als Verstand – die Flanke von Gabriel Jesus prallte von Grealishs Oberschenkeln ins Netz. Doch die «Skyblues» hatten noch lange nicht genug. Am Ende hiess es 5:0 für Manchester City.

Manchester City - Norwich City 5:0 (2:0).

51'437 Zuschauer.

Tore: 7. Krul (Eigentor) 1:0. 22. Grealish 2:0. 65. Laporte 3:0. 71. Sterling 4:0. 85. Mahrez 5:0.

Leeds – Everton 2:2

Ein Spektakel bot sich den Fans beim Spiel zwischen Leeds und Everton. Die beiden Klubs lieferten sich ein ereignisreiches Duell mit vier Toren. Die Gäste, die mit einem Sieg zu Stadtrivale Liverpool hätten aufschliessen können, gingen zweimal in Führung. Am Ende wurden sie dafür aber nicht belohnt. Leeds United, das sich zweimal zurückkämpfte, belohnte mit einem Punkt.

Leeds - Everton 2:2 (1:1).

Tore: 30. Calvert-Lewin 0:1. 41. Klich 1:1. 50. Gray 1:2. 73. Raphinha 2:2.​

Die weiteren Spiele

Aston Villa – Newcastle 2:0 (1:0).

Tore: 45. +3 Ings 1:0. 62. El-Ghazi (Penalty) 2:0



Crystal Palace – Brentford 0:0.

Die Tabelle:

(nih/sda)

