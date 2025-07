Thiago Silva und Fluminense stehen im Halbfinal der Klub-WM. Bild: keystone

Vom Abstiegskampf in die Top 4 der Welt: Dank Gott und Thiago Silva träumt Fluminense

Heute Abend trifft Fluminense im Halbfinal der Klub-WM auf Chelsea. Die Brasilianer sind das einzige nicht-europäische Team, welches noch im Turnier vertreten ist. Vor einem halben Jahr steckte das Team aus Rio de Janeiro noch voll im Abstiegskampf.

Timo Rizzi Folge mir

Mehr «Sport»

Am heutigen Dienstag und dem morgigen Mittwoch stehen die Halbfinals der Klub-WM an. Neben den drei europäischen Teams Chelsea, Real Madrid und Paris Saint-Germain ist auch Südamerika dank des brasilianischen Teams Fluminense vertreten. Heute um 21 Uhr treffen Chelsea und Fluminense aufeinander und kämpfen im MetLife Stadium um das Finalticket.

Dass es Fluminense so weit in diesem Turnier schafft, ist durchaus eine Überraschung. In der Gruppenphase wurde Dortmund ein Unentschieden abgeknöpft und im Achtelfinal wurde Champions-League-Finalist Inter Mailand mit 2:0 besiegt. In der letzten Runde setzte sich Flu knapp mit 2:1 gegen Al-Hilal durch.

Nun kommt es zum Duell mit Chelsea. Ein besonderes Spiel wird dies für Fluminense-Kapitän Thiago Silva. Vor 4 Jahren gewann der 40-Jährige mit den Londonern die Champions League und stand in 4 Saisons insgesamt 155-mal für Chelsea auf dem Platz.

Mit Chelsea gewann Thiago Silva die Champions League. Bild: www.imago-images.de

Im letzten Sommer entschied sich Silva nach 19 Jahren dafür, in seine Heimat zurückzukehren. Doch Fluminense war zu diesem Zeitpunkt weit weg von Erfolg, es lag sogar auf dem letzten Tabellenplatz der brasilianischen Liga (in Brasilien wird die Meisterschaft im Jahresrhythmus ausgetragen). Dies nur ein Jahr nachdem Flu zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Copa Libertadores gewonnen hatte. Die rettenden Plätze waren weit weg, doch mit dem 113-fachen Nationalspieler zeigte die Formkurve plötzlich nach oben. In den ersten sieben Spielen, in welchen Silva eingesetzt wurde, kassierte Fluminense keinen einzigen Gegentreffer und gewann sechsmal. Zum Ende der Saison gelangen sechs Spiele ohne Niederlage und Silva führte seinen Jugendklub als Kapitän zum Ligaerhalt.

Und nun gehört Fluminense zu den vier besten Teams der Welt, was für ein Turnaround, der dem Team aus Rio de Janeiro gelungen ist. Für Trainer Renato Gaucho ist klar, dass Thiago Silva daran einen grossen Anteil hat. «Er bringt eine enorme Erfahrung mit, ist ein verlängerter Arm des Trainers auf dem Platz. Taktisch führt er die Mannschaft, gibt den Jungs wertvolle Tipps – er kennt diese Gegner ja bestens. Und ganz ehrlich, bei dem, was er spielt, auch mit 40 Jahren, traue ich ihm sogar noch die WM-Endrunde 2026 zu», schwärmt der Cheftrainer über den Innenverteidiger und bezeichnet ihn als Phänomen.

Für den Star des brasilianischen Teams gibt es allerdings einen anderen Grund für den aktuell grossen Erfolg: «Gott hat uns gesegnet und uns ermöglicht, diesen Moment zu überstehen.» Im Achtelfinal überzeugte Silva seinen Trainer in der zweiten Halbzeit davon, taktisch umzustellen und hielt vor dem Anpfiff gegen Inter Mailand eine emotionale Rede über seinen Stiefvater, welcher verstorben ist. «Schiebt Dinge nicht auf, wenn ihr sie jetzt tun könnt. In der Zukunft könnte keine Zeit mehr sein», sagte ein emotionaler Silva im Kreise der Mannschaft. Als sein Stiefvater starb, war er damals nicht vor Ort und erfuhr erst am Telefon davon.

Nun kommt es heute Abend zum Duell mit seinem langjährigen Arbeitgeber und gegen diesen wäre Silva noch so gerne erfolgreich. «Es wäre etwas besonderes, Chelsea rauszuwerfen», zeigt sich der Brasilianer motiviert vor dem Halbfinal.

Auch seine ehemaligen Mitspieler bei den Blues schwärmen über ihren langjährigen Kollegen. So sagt beispielsweise Aussenverteidiger Marc Cucurella: «Ich halte ihn für eine Fussball-Legende, einen Topspieler. Wir sehen ihn nur bei grossen Vereinen.» Neben einer möglichen Finalqualifikation geht es heute Abend auch noch um eine Menge Geld. Der Finalist der Klub-WM erhält 30 Millionen US-Dollar.