Kylian Mbappé erzielte gegen Borussia Dortmund ein absolut sehenswertes Tor. Bild: www.imago-images.de

Zusätzliche Fans ins Bild retuschiert – Mbappé erntet nach Tor an Klub-WM Spott

Im Viertelfinal der Klub-WM sorgte Kylian Mbappé mit einem Seitfallzieher für die Vorentscheidung zugunsten von Real Madrid. Obwohl es in der Folge noch einmal spannend wurde, sicherte der 26-jährige Franzose den Königlichen den 3:2-Sieg über Borussia Dortmund.

Bei einem solchen Traumtor ist es in der heutigen Zeit natürlich fast Pflicht, dieses auch in den sozialen Medien zu feiern. Dennoch erntet Mbappé für seinen Post im Nachgang des Spiels Spott.

Wie beim näheren Betrachten des Bilds unschwer zu erkennen ist, wurde der Schnappschuss von Mbappés Treffer in der 94. Minute nämlich bearbeitet. In den hinteren Reihen wurden offensichtlich zusätzliche Fans hinein retuschiert.

Über die schlechte Bildbearbeitung machen sich einige von Mbappés 124 Millionen Followern lustig. «Kylian, diese Fans waren wirklich unglaublich», schreibt einer. Ein anderer fordert: «Bezahl wenigstens einen guten Bildbearbeiter, um die Fans ins Bild zu photoshoppen.» Der Blick auf die Tribüne wird mit Videospielen aus dem Jahr 2006 verglichen und ein Nutzer stellt die Frage: «Wie kannst du ein KI-Bild hochladen?»

Weshalb Mbappé oder die Person, die seine Social-Media-Accounts verwaltet, das Bild bearbeitete, bleibt unklar. Eigentlich war das Stadion beim Spiel von Real Madrid gegen den BVB gut besucht, im über 82'000 Fans fassenden MetLife Stadium in New Jersey blieben lediglich knapp 6000 Plätze frei. Auch auf dem Originalbild sind keine leeren Sitze zu erkennen. Mbappé schrieb zum Bild: «Ein weiterer wichtiger Sieg für das Team bei einer fantastischen Atmosphäre in New York City.» Ob die zusätzlichen Fans dafür verantwortlich waren? (nih)