Als einziges nicht-europäisches Team verbleibt Fluminense an der Klub-WM.

Fluminense-Märchen an Klub-WM geht weiter +++ Auch Chelsea steht im Halbfinal

Die ersten beiden Halbfinalisten stehen fest: Fluminense aus Rio de Janeiro schlug Manchester-City-Bezwinger Al-Hilal und trifft an der Klub-WM nun auf Chelsea, das sich gegen Palmeiras durchsetzte.

Fluminense – Al-Hilal 2:1

Fluminense ist der erste Halbfinalist bei der Klub-WM in den USA. Das Team aus Rio de Janeiro setzte sich gegen Al-Hilal, den saudi-arabischen Achtelfinal-Bezwinger von Manchester City, mit 2:1 durch.

Martinelli (40.) per Traumtor und Hercules (70.) trafen für Fluminense. Das zwischenzeitliche 1:1 der von Simone Inzaghi trainierten Saudis schoss sechs Minuten nach der Pause mit Marcos Leonardo ebenfalls ein Brasilianer.



Der Jubel beim einzigen in der Klub-WM verbliebenen nicht-europäischen Team war riesig. Angeführt vom 40-jährigen Captain Thiago Silva und dem gar noch vier Jahre älteren Goalie Fabio winkt den Brasilianern nun sogar der Einzug in den Final des erstmals mit 32 Klubs ausgetragenen Wettbewerbs.

Palmeiras – Chelsea 1:2

Chelsea steht in den USA in den Halbfinals der Klub-WM. Die Engländer besiegten in Philadelphia Palmeiras aus Brasilien 2:1 (1:0). Die Engländer treffen nun am Dienstagabend Schweizer Zeit mit Fluminense auf ein weiteres Team aus dem Land des fünffachen Fussball-Weltmeisters.

Chelsea dominierte vor 65'782 Zuschauern die erste Halbzeit und lag durch eine starke Einzelleistung von Englands Nationalstürmer Cole Palmer nur 1:0 vorne (16. Minute). Der Verein aus der Premier League verpasste im Verlauf der ersten Hälfte, die Führung auszubauen.

Dies rächte sich zunächst. Palmeiras war nach dem Seitenwechsel deutlich stärker und wurde ausgerechnet durch Estevao belohnt. Der 18-Jährige erzielte gegen sein neues Team in der 53. Minute aus spitzem Winkel den Ausgleich. Der Stürmer wechselt nach der Klub-WM zu den Blues nach London.

Chelseas Halbfinal-Einzug machte Palmeiras-Keeper Weverton in der Schlussphase perfekt. Der 37-jährige Schlussmann lenkte eine Flanke von Malo Gusto ins eigene Tor. (nih/sda/dpa)