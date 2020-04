Die schöne Corona-Geste von ManCity-Verteidiger Aymeric Laporte

Kommentar

Die hässliche Fratze des Fussballs: Wie Englands Vereine an ihrem Geld ersticken

Spieler beharren auf ihre Millionengehälter und Vereine wie Liverpool höhlen den Staat mit Anträgen auf Kurzarbeit aus. In der Coronakrise offenbaren sich Gier und fehlender Realitätssinn im englischen Fussball.

Als würden sie, inmitten von Elend und Verzweiflung, auf einer Insel der Glückseligkeit leben – so verhalten sich die englischen Fussballvereine in Zeiten der Coronakrise. Als würde sie all das, was um sie herum gerade passiert, nicht kümmern.

Nach Tottenham Hotspur, Norwich City, Bournemouth und Newcastle kündigte am Wochenende der FC Liverpool als fünfter Verein aus der Premier League an, das Notfallprogramm der Regierung zu beanspruchen. Zur Erhaltung von Arbeitsplätzen hat der britische …