Wie viel verdienen Ronaldo, Kobel und Co.? Schätze den Jahreslohn dieser Fussball-Stars

Dass Fussballer viel zu viel verdienen, ist eine weitverbreitete Meinung. Doch weisst du, wie hoch der Jahreslohn der besten Spieler der Welt ist? Zeig es in unserem Schätz-Quiz.
In dieser oder der nächsten Woche starten die grossen Fussball-Meisterschaften Europas in die neue Saison. Damit sind die absoluten Grossverdiener des Weltfussballs wieder im Einsatz. Dass die besten Fussballer der Welt teilweise fast unfassbar hohe Löhne haben, ist hinlänglich bekannt. Doch weisst du, was sie pro Jahr tatsächlich verdienen? In unserem Schieber-Quiz kannst du es beweisen.
So funktioniert es:
- Wir zeigen dir einen Fussballer und geben dir den Klub an, bei dem er spielt.
- Du kannst mit dem Schieberegler schätzen, wie viele Millionen Euro der jeweilige Fussballer pro Jahr verdient.
- Achte darauf, dass das Minimum und das Maximum von Spieler zu Spieler variieren. Lies also genau, welche Zahlen dort stehen, bevor du deine Schätzung abgibst.
- Unsere Lösungen basieren auf den Schätzwerten von Capology. Bonuszahlungen oder andere Formen von Entlöhnung wie Werbedeals etc. sind nicht enthalten.
- Nachdem du auf «schätzen» klickst, siehst du nicht nur die korrekte Lösung, sondern auch die durchschnittliche Schätzung aller watson-User.
Wie hast du im Quiz abgeschnitten? Welcher Lohn hat dich am meisten überrascht? Lass es uns in den Kommentaren wissen!
Dann starten die europäischen Ligen in die neue Saison
Premier League: 15. August 2025
Ligue 1: 15. August 2025
Primera Division: 15. August 2025
Bundesliga: 22. August 2025
Serie A: 23. August 2025
Champions League: 16. September
