Wer von diesen beiden den höheren Lohn hat, ist ziemlich offensichtlich – aber wie viel verdienen sie wirklich? Bild: imago, watson

Wie viel verdienen Ronaldo, Kobel und Co.? Schätze den Jahreslohn dieser Fussball-Stars

Dass Fussballer viel zu viel verdienen, ist eine weitverbreitete Meinung. Doch weisst du, wie hoch der Jahreslohn der besten Spieler der Welt ist? Zeig es in unserem Schätz-Quiz.

Adrian Bürgler Folge mir

Mehr «Quiz»

In dieser oder der nächsten Woche starten die grossen Fussball-Meisterschaften Europas in die neue Saison. Damit sind die absoluten Grossverdiener des Weltfussballs wieder im Einsatz. Dass die besten Fussballer der Welt teilweise fast unfassbar hohe Löhne haben, ist hinlänglich bekannt. Doch weisst du, was sie pro Jahr tatsächlich verdienen? In unserem Schieber-Quiz kannst du es beweisen.

So funktioniert es:

Wir zeigen dir einen Fussballer und geben dir den Klub an, bei dem er spielt.

Du kannst mit dem Schieberegler schätzen, wie viele Millionen Euro der jeweilige Fussballer pro Jahr verdient.

der jeweilige Fussballer verdient. Achte darauf, dass das Minimum und das Maximum von Spieler zu Spieler variieren . Lies also genau, welche Zahlen dort stehen, bevor du deine Schätzung abgibst.

und das von Spieler zu Spieler . Lies also genau, welche Zahlen dort stehen, bevor du deine Schätzung abgibst. Unsere Lösungen basieren auf den Schätzwerten von Capology. Bonuszahlungen oder andere Formen von Entlöhnung wie Werbedeals etc. sind nicht enthalten.

Nachdem du auf «schätzen» klickst, siehst du nicht nur die korrekte Lösung, sondern auch die durchschnittliche Schätzung aller watson-User.

Wie hast du im Quiz abgeschnitten? Welcher Lohn hat dich am meisten überrascht? Lass es uns in den Kommentaren wissen!

Dann starten die europäischen Ligen in die neue Saison Premier League: 15. August 2025

Ligue 1: 15. August 2025

Primera Division: 15. August 2025

Bundesliga: 22. August 2025

Serie A: 23. August 2025

Champions League: 16. September



Mehr Fussball-Geschichten: