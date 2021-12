Die FCB-Fans dürfen zum Spitzenkampf nicht ins Stadion – wollen sich aber trotzdem ab 14 Uhr in Bern treffen. Bild: keystone

Basel-Fans wollen ohne Ticket nach Bern reisen – Polizei kündigt «Massnahmen» an

Die Super League ist spannend wie lange nicht mehr. Die Berner Young Boys liegen kurz vor der Winterpause lediglich auf Rang 4. Der FC Basel und der FC Zürich haben sich in eine gute Ausgangslage gebracht, um den Meister der vergangenen vier Jahren zu entthronen.

Die Ausgangslage für die heutige Partie zwischen YB und dem FC Basel könnte also besser nicht sein. Das Duell wird wegweisend für den weiteren Verlauf der Saison. Schliessen die Basler zum Leader FCZ auf? Oder geben die Berner ein kräftiges Lebenszeichen? Ab 20.30 wissen wir mehr – wir tickern das Spiel selbstverständlich live.

Die Vorschau auf den heutigen Klassiker: Video: SRF

Gästesektor geschlossen – Fans kommen trotzdem

Zu reden gibt im Vorfeld des Krachers allerdings nicht nur die sportliche Ausgangslage. Das Spiel findet nämlich unter ungewohnten Rahmenbedingungen statt. Gästefans sind in den letzten beiden Spielrunden der Super League und Challenge League nicht mehr zugelassen.

«Die Auswärtsfans reisen zumeist in hoher Anzahl in Extrazügen an die Auswärtsspiele, was in der heutigen epidemiologischen Situation nicht mehr zu verantworten ist», so die Begründung der Swiss Football League (SFL).

Die SFL liess die Gästesektoren nicht nur wegen der epidemiologischen Lage schliessen. Es sei in den vergangenen Spielrunden wiederholt zu Ausschreitungen gekommen, schreibt sie. «Dies forderte die Heimklubs und die Polizei in einem hohen Masse und ist in der aktuellen pandemischen Lage nicht mehr vertretbar.»

Der Gästesektor für den heutigen Spitzenkampf bleibt demnach geschlossen. Nicht nur das: Basel-Fans können auch für die verbleibenden Sektoren keine Tickets kaufen, wie sie das noch am letzten Wochenende für die Partie gegen Servette getan haben. Die Berner Young Boys haben nämlich darauf reagiert und den Einzelticketverkauf für das Spiel komplett eingestellt. Der Klub befürchtet «eine Durchmischung der beiden Fanlager», was «insbesondere bei dieser Partie zu Sicherheitsrisiken» führen könnte. Sprich: Im Wankdorf werden heute nur Saisonkarteninhaber anwesend sein.

Ganz auf den Support der eigenen Fans muss der FCB jedoch nicht verzichten. Denn die Anhänger des Tabellenzweiten wollen trotzdem nach Bern reisen. Bereits ab 14 Uhr wollen sie sich in der vorweihnachtlichen Berner Altstadt treffen. Danach soll es einen Marsch zum Stadion geben, wo um 20.30 Uhr das Spiel angepfiffen wird.

Polizei kündigt «Massnahmen» an

Werden heute also die Berner Weihnachtsmärkte mit FCB-Fans geflutet? Und kommt es vor dem Stadion dennoch zur «Durchmischung der beiden Fanlager»?

Der Kantonspolizei Bern sind die Aufrufe der FCB-Fans bekannt. Man beobachte diese genau, sagt Mediensprecherin Ramona Mock auf Anfrage. Sie verweist auf die Schliessung des Gästesektors und sagt: «Die Kapo Bern erachtet es für FCB-Fans als nicht sinnvoll, nach Bern zu reisen.»

Die Polizei werde rund um das Fussballspiel präsent sein. Also sowohl in der Altstadt als auch beim Stadion. Die FCB-Fans, die trotzdem kämen, müssten mit «Massnahmen» der Polizei rechnen, so Mock. Was für Massnahmen die Polizei vorsieht, will sie aus taktischen Gründen nicht bekannt geben.

FCB-CEO Dani Büchi erwartet, dass die Basler Fans zahlreich in Bern auftauchen, sich dort aber benehmen werden. «Sie sind freie Menschen und dürfen an den Weihnachtsmarkt nach Bern. Ich gehe davon aus, dass sie das hochanständig machen werden», erklärte er gegenüber der «bz Basel». Und FCB-Trainer Patrick Rahmen sagt: «Für mich wäre es wünschenswert, wenn sie mit dieser Aktion ein friedliches Zeichen setzen würden.» (cma)