Mourinhos Tränen und Party beim Kolosseum – so feiert Rom seinen ersten Europacup-Sieg

Der erste Sieger der neuen UEFA Conference League heisst AS Roma. Die Italiener setzten sich in einem umkämpften Endspiel in Tirana gegen Feyenoord Rotterdam mit 1:0 durch. Für die Roma war es ein ganz besonderer Titel – der erste überhaupt im Europacup. Dieser wurde deshalb gebührend gefeiert. Das sind die besten Bilder.

Der FC Barcelona wirbt intensiv um Bayern-Superstar Robert Lewandowski. Die Katalanen sollen bereits ein konkretes Angebot für den polnischen Torjäger abgegeben – trotz Schulden in Milliarden-Höhe.

Der FC Barcelona schiebt einen Schuldenberg von rund 1,35 Milliarden Euro vor sich hin. Zwar haben die Katalanen zuletzt einen Sponsoren-Deal mit dem Musik-Streamingdienst «Spotify» an Land gezogen, der ihnen 75 Millionen Euro pro Jahr beschert, und zu Beginn des Jahres für die Umschuldung bei der US-Bank Goldman Sachs einen neuen 10-Jahres-Kredit in Höhe von 600 Millionen Euro aufgenommen. Da der geplante Verkauf von 49 Prozent an den klubeigenen Barça Studios sowie der Merchandising-Abteilung und 10 Prozent der audiovisuellen Rechte an das Finanzunternehmen CVC noch nicht über die Bühne gegangen ist, bleibt die finanzielle Lage des Klubs aber weiterhin prekär.