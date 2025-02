Es ist bereits das vierte Spiel in Serie, in welchem United gegen Crystal Palace ohne Torerfolg bleibt. Durch den Sieg überholen die Eagles den englischen Rekordmeister und sind nun auf Platz zwölf.

Nächste Niederlage für Manchester United in der Premier League. Zwar hatten die Red Devils doppelt so viel Ballbesitz wie Crystal Palace, aber Manchester liess nach einer starken Startphase nach und konnte keinen Treffer erzielen. Jean-Philippe Mateta traf gleich zweimal und kürte sich somit zum Matchwinner.

Zwar kam City in der 55. Minute durch Erling Haaland zum Ausgleich, danach fiel der in seinem Umbruch arg schwächelnde Meister aber auseinander. Thomas Partey nach einem Schnitzer von Phil Foden, Miles Lewis-Skelly, Havertz und Ethan Nwaneri stellten auf 5:1.

Für eine Premiere sorgte in der ersten Halbzeit Schiedsrichter Robin Braun. Er erklärte den Zuschauern im Stadion als erster Unparteiischer einen Entscheid per Mikrofon. Braun hatte zuvor nach Ansicht von Videobildern einen Foulpenalty für Leverkusen wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen.

Victor Boniface und Jeremie Frimpong sorgten in der 15. und 19. Minute für eine frühe 2:0-Führung. Boniface stand unter der Woche vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien, der Transfer kam aber nicht zustande. Der für ihn zur Pause eingewechselte Patrik Schick erhöhte in der 51. Minute auf 3:0. Kurz nach Gelb-Rot für Bayers Alejandro Grimaldo (61.) verkürzte Gift Orban (62.) für Hoffenheim.

Ein Eigentor von Tuta bescherte den Gästen in der 50. Minute die Führung, vorausgegangen war ein Missverständnis zwischen Frankfurts Torhüter Kevin Trapp und dem Abwehrspieler. Auch der Wolfsburger und ehemalige Lugano-Spieler Mohamed Amoura war am Tor beteiligt. Den Ausgleich für die Eintracht erzielte der eingewechselte Can Uzun in der 81. Minute.

Lausanne wirds freuen: ZSC verliert gegen Bern und Zug unterliegt bei Ajoie

Die ZSC Lions und der EV Zug verlieren ihre Spiele, dies dürfte besonders Lausanne freuen. Derweil punktet Lars Leuenberger auch im 14. Spiel als Headcoach des HC Fribourg-Gottéron. Leuenberger baut an seinem Rekord für die Ewigkeit. Das sind die Fakten der vier National-League-Spiele vom Samstag.

Lars Leuenberger, der unterschätzte Meistertrainer des SC Bern von 2016, übernahm den HC Fribourg-Gottéron unmittelbar vor der Weihnachtspause auf dem 12. Platz. Von den ersten 31 Partien der Saison gewann Gottéron bloss 12. Unter Leuenberger punktete Freiburg aber in 14 Spielen hintereinander. Ausserdem gewann Gottéron in Davos den Spengler Cup. Auch in den vier Partien am Spengler Cup kassierte Gottéron keine Niederlage in der regulären Spielzeit.