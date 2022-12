Challenge-League-Spieler Elia Alessandrini stirbt in den Ferien

Die Challenge League trauert um Elia Alessandrini (25) – tragischer Tod in den Ferien

Die traurige Nachricht veröffentlicht der SC Kriens am Freitagabend auf seiner Homepage und in den sozialen Medien: Elia Alessandrini, der ehemalige Spieler und Captain, ist 25-jährig völlig unerwartet im Urlaub verstorben.

Daniel Wyrsch / ch media

Der SC Kriens schreibt am Freitagabend auf Instagram unter dem Bild in Schwarz und Weiss von Elia Alessandrini im grün-weissen Trikot: «Wir sind bestürzt, fassungslos und trauern um Elia Alessandrini. Unseren ehemaligen Mitspieler, Captain und Freund bis zum heutigen Tag. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden, lieber Elia.»

Frühere SCK-Mitspieler von Elia Alessandrini kommentieren mit Herzen und Friedenstauben. Darunter Ashvin Balaruban, Lino Lang, Mark Marleku und David Mistrafovic. FCL-Stürmer Asumah Abubakar hat ein Video gepostet, das ihn zusammen mit dem Verstorbenen in der gemeinsamen Zeit in Kriens zeigt. Darunter schreibt «Abu»: «Rest in peace, my friend.»

SFL berichtet: «Auf tragische Weise verstorben»

Natürlich wird in den Kommentaren auch die Frage gestellt, die sich bei jedem Todesfall stellt: Was ist passiert? Die Swiss Football League (SFL) schreibt auf ihrer Homepage, dass Elia Alessandrini «während seines Urlaubs auf tragische Weise verstorben ist». In Bekanntenkreisen wird von einem angeblichen Herzstillstand im Wasser berichtet. Diese Angaben sind bisher nicht bestätigt.

SCK-Präsident Werner Baumgartner antwortet unserer Zeitung zu später Stunde auf die traurige Nachricht zum Tod des Ex-Spielers: «Ich bin geschockt und kann es kaum glauben.» Und: «Er war ein richtig guter Typ!»

Elia Alessandrini (links) im Jahr 2020 im Cup-Duell gegen GC. Bild: imago images/Geisser

Elia Alessandrini wechselte im Juli 2019 leihweise von seinem Ausbildungsverein BSC Young Boys zum SCK. In der Vorsaison war er bereits von YB an den FC Chiasso – und zuvor an den FC Thun – ausgeliehen gewesen. Ein Jahr später, im Sommer 2020, konnte Kriens den Berner mit italienischen Wurzeln von YB ablösefrei übernehmen. Für den SC Kriens spielte er insgesamt drei Saisons. 54 Partien absolvierte er für den Klub vom Kleinfeld in der Challenge League, drei im Schweizer Cup.

29 Pflichtspiele im grün-weissen SCK-Dress trug Elia Alessandrini zudem die Captainbinde. Alles Partien in der erfolgreichen Zeit unter Trainer Bruno Berner. Das letzte Mal Krienser Captain war Elia Alessandrini am 14. Mai 2021 beim 3:0-Heimsieg über Winterthur.

Abschied vom Kleinfeld vor sieben Monaten

Anschliessend fiel der ehemalige Schweizer Nachwuchs-Internationale (U15 bis U20) aufgrund einer Verletzung rund ein Jahr aus. In der letztjährigen Abstiegssaison kam Elia Alessandrini deswegen erst in den letzten drei Meisterschaftsspielen zum Einsatz. Die letzte Partie für den SCK absolvierte der Innenverteidiger am 21. Mai 2022 in den 45 Minuten der zweiten Halbzeit gegen den FC Winterthur, der im Kleinfeld nach dem 5:0-Sieg den Aufstieg in die Super League feierte.

Elia Alessandrini verabschiedete sich im Sommer in Richtung FC Stade-Lausanne-Ouchy, bei dem er weiterhin in der Challenge League tätig sein konnte. Bis am Freitag, seinem viel zu frühen Todestag im Alter von erst 25 Jahren. (aargauerzeitung.ch)