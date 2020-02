Sport

Fussball

Bild: AP

Bayern-Fans sorgen mit «Hopp du Hurensohn»-Banner für Eklat – Spieler reagieren GROSSARTIG

Hoffenheim – Bayern 0:6*

Die Bayern spielen sich in Hoffenheim in einen Rausch, doch in der zweiten Halbzeit folgt der Spielunterbruch. Grund dafür: Die Bayern-Fans haben Banner aufgehängt, welche Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp als männlichen Nachkommen einer käuflichen Dame bezeichnen.

Der nächste Eklat in Sachen #Hopp. Flick, Gerland, Alaba & Co sind sichtlich sauer auf den eigenen Anhang & müssen diesen beruhigen. Rummenigge nennt es auf der Tribüne „Sauerei“ & tröstet Mäzen Hopp. Der Fußball wird zur Nebensache. #TSGFCB #FCB #FCBayern #MiaSanMia #Bundesliga pic.twitter.com/82yjafp1qu — Benjamin Heinrich (@BennyHeinrich) February 29, 2020

Die Spieler beider Teams kehrten nach rund 10 Minuten zurück auf das Feld und schoben sich aus Protest gegenseitig den Ball hin und her.

Bild: EPA

Fussball gespielt wurde auch noch: Video: streamja

Dortmund – Freiburg 1:0*

Augsburg – Gladbach 2:3*

Mainz – Paderborn 2:0*

Die Tabelle

