Einstand nach Mass: Ndoye stellt sich in Nottingham mit einem Hechtkopfball-Tor vor

Premier League

Nottingham Forest – Brentford 3:1

Dan Ndoye gelingt in seinem ersten Spiel in der Premier League gleich ein Tor. Der im Sommer von Bologna zu Nottingham Forest gewechselte Schweizer Flügelstürmer traf beim 3:1-Heimsieg gegen Brentford zum 2:0.

In der 42. Minute verwertete der 22-fache Nationalspieler einen starken Pass von Morgan Gibbs-White mit dem Kopf. Die anderen beiden Tore von Nottingham schoss ebenfalls vor der Pause der neuseeländische Stürmer Chris Wood.

Nottingham – Brentford 3:1 (3:0)

Tore: 5. Wood 1:0. 42. Ndoye 2:0. 45. Wood 3:0. 78. Thiago (Penalty) 3:1. - Bemerkungen: Nottingham mit Ndoye (bis 79.).

