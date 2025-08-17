recht sonnig25°
Dan Ndoye trifft im ersten Spiel für Nottingham Forest mit dem Kopf

Premier League Nottingham Forest v Brentford Dan Ndoye of Nottingham Forest celebrates his goal to make it 2-0 during the Premier League match Nottingham Forest vs Brentford at City Ground, Nottingham ...
Neuzugang Dan Ndoye macht den City Ground ein erstes Mal happy.Bild: www.imago-images.de

Einstand nach Mass: Ndoye stellt sich in Nottingham mit einem Hechtkopfball-Tor vor

17.08.2025, 17:0817.08.2025, 17:16
Nottingham Forest – Brentford 3:1

Dan Ndoye gelingt in seinem ersten Spiel in der Premier League gleich ein Tor. Der im Sommer von Bologna zu Nottingham Forest gewechselte Schweizer Flügelstürmer traf beim 3:1-Heimsieg gegen Brentford zum 2:0.

In der 42. Minute verwertete der 22-fache Nationalspieler einen starken Pass von Morgan Gibbs-White mit dem Kopf. Die anderen beiden Tore von Nottingham schoss ebenfalls vor der Pause der neuseeländische Stürmer Chris Wood.

Dan Ndoye trifft in seinem ersten Spiel für Nottingham Forest gleich sehenswert mit dem Kopf https://www.sofascore.com/football/player/dan-ndoye/944327?utm_source=watson.ch&amp;utm_medium=FootballInf ...
grafik: sofascore.com

Nottingham – Brentford 3:1 (3:0)
Tore: 5. Wood 1:0. 42. Ndoye 2:0. 45. Wood 3:0. 78. Thiago (Penalty) 3:1. - Bemerkungen: Nottingham mit Ndoye (bis 79.).

(ram/sda)

Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025
1 / 61
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Für rund 10 Mio. Euro verlässt Willem Geubbels den FC St.Gallen. Der französische Stürmer geht neu für den Paris FC auf Torejagd.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
