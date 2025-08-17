Einstand nach Mass: Ndoye stellt sich in Nottingham mit einem Hechtkopfball-Tor vor

Dan Ndoye gelingt in seinem ersten Spiel in der Premier League gleich ein Tor. Der im Sommer von Bologna zu Nottingham Forest gewechselte Schweizer Flügelstürmer traf beim 3:1-Heimsieg gegen Brentford zum 2:0.
Ndoye gol all’esordio in Premier.— Enrichè081 | AG4IN (@EnricoNappi) August 17, 2025
Calciatore polivalente, totale, dalla forza fisica e la tenuta atletica incredibili e nel momento di massima espressione.
Ecco perché Conte lo voleva ed ecco perché andava preso ad ogni costo.
Però scarz pur lui via colerosi napoli x. https://t.co/4gzVV6u0Hd pic.twitter.com/0qyEJLbXai
In der 42. Minute verwertete der 22-fache Nationalspieler einen starken Pass von Morgan Gibbs-White mit dem Kopf. Die anderen beiden Tore von Nottingham schoss ebenfalls vor der Pause der neuseeländische Stürmer Chris Wood.
Nottingham – Brentford 3:1 (3:0)
Tore: 5. Wood 1:0. 42. Ndoye 2:0. 45. Wood 3:0. 78. Thiago (Penalty) 3:1. - Bemerkungen: Nottingham mit Ndoye (bis 79.).
