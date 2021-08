Cristiano Ronaldo spricht über Wechselgerüchte und teilt gegen «respektlose Medien» aus

«Meine Geschichte bei Real Madrid ist geschrieben. In Worten und Zahlen, in Trophäen und Titeln, in Rekorden und Schlagzeilen. Es ist im Museum im Stadion San Bernabeu sowie in den Köpfen aller Fans. Noch über meinen Erfolgen steht aber die starke Zuneigung und der Respekt für die Fans von Real Madrid, die bis heute geblieben ist und die ich immer wertschätzen werde.»