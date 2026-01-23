Roberto Donadoni war unter anderem italienischer Nationaltrainer. Bild: EPA/ANSA

Geballte Kompetenz: Donadoni und Di Matteo sollen den FCZ wieder erfolgreich machen

Der FC Zürich stellt sich neu auf. Mit an Bord sind in einem Beirat auch Roberto Donadoni, der frühere italienische Nationaltrainer und Roberto Di Matteo. Der Schaffhauser hatte Chelsea als Trainer zum Gewinn in der Champions League geführt.

Am Donnerstag wurde Claudio Cisullo beim FC Zürich in den Verwaltungsrat gewählt. Der 61-Jährige Unternehmer, den die «Bilanz» zu den 300 reichsten Schweizern zählt, übernimmt die Funktion des «Lead Independent Director».

Am Freitagnachmittag haben FCZ-Präsident Ancillo Canepa und der neue starke Mann Cisullo weitere wichtige Entscheide für die sportliche Zukunft des Klubs bekanntgegeben. Unter anderem besitzen die Zürcher neu einen sechsköpfigen Beirat um den Vorsitzenden Cisullo – und der hat es von den Namen her in sich.

Sein grösster Moment als Trainer: Roberto Di Matteo gewinnt 2012 die Champions League. Bild: www.imago-images.de

Denn mit im Beirat sitzen Roberto Donadoni und Roberto Di Matteo. Das neue Gremium dient laut dem FC Zürich «als Plattform für den strukturierten Austausch von Ideen, die Einbringung und Nutzung relevanter Netzwerke». Der Beirat soll zudem Partnerschaften anbahnen und fördern. Die weiteren Mitglieder sind Unternehmer Samuel Widmann, der Banker Björn Wäspe und Kommunikationsfachmann Peter Marti.

Ihre Fussball-Kompetenz bringen die beiden Robertos ein. Donadoni gewann als Mittelfeldspieler mit der AC Milan mehrere Meistertitel und die Champions League, er lief 63 Mal für Italien auf und war Trainer der «Squadra Azzurra» an der Euro 08 in der Schweiz. Wie Cisullo erklärt, hat sich Donadoni «geehrt gefühlt, dass sich der grosse FC Zürich bei ihm gemeldet hat.»

Roberto Di Matteo eroberte von Schaffhausen aus die Fussballwelt. Der Doppelbürger wurde in den 1990er-Jahren bei Lazio Rom zum italienischen Nationalspieler, später spielte er mehrere Jahre bei Chelsea. Als dessen Trainer gewann er 2012 die Champions League. (riz/ram)