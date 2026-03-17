Nach Olympia steht bereits das nächste Hockey-Highlight an: Die WM in der Schweiz im Mai. Bild: keystone

Du hast noch keine WM-Tickets für die Nati? Bald hast du nochmals eine Chance

Vom 15. bis 31. Mai findet in Zürich und Freiburg die Hockey-WM 2026 statt. Tickets für Spiele der Schweiz sind äusserst begehrt und bereits ausverkauft. Doch es gibt doch noch Chancen, ein Billett zu ergattern.

Olivier Meier Folge mir

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In rund zwei Monaten beginnt in Zürich und in Freiburg die Eishockey-WM 2026. Mit dabei ist auch die Schweizer Nati, die ihre Spiele in Zürich in der Arena der ZSC Lions austragen wird.

Es ist nicht ganz einfach, an Tickets für Partien mit Schweizer Beteiligung zu kommen – das Interesse ist riesig. Einzeltickets für die Schweizer Nati sind längst ausverkauft, nur Einzeltickets für andere Spiele sind momentan noch zu erwerben. Insgesamt wurden bereits über 300'000 Tickets für die WM verkauft.

Wie Christian Stahl, Head of Media & Communication bei der IIHF, nun gegenüber watson verlauten lässt, findet Ende März ein weiterer Ticket-Release statt. Dann werden erneut Tickets für Schweizer Spiele in den Verkauf kommen.

Wann genau dies der Fall sein wird, ist allerdings noch unklar. Stahl schreibt: «Der konkrete Zeitplan ist noch offen, die Kontingente mit Schweizer Beteiligung können erst kurz vor dem Release definiert werden und sind zum heutigen Zeitpunkt noch nicht fixiert.»

Die IIHF rät den Fans darum, den Ticketalarm via Ticketcorner zu abonnieren. Dort erhält man eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn weitere Tickets (auch mit Schweizer Beteiligung) in den Verkauf kommen.

Wer sich für den Ticketalarm bei Ticketcorner anmeldet, bekommt per Mail eine Benachrichtigung, wenn weitere Schweiz-Tickets in den Verkauf kommen. Bild: IIHF

Hospitality-Angebote noch verfügbar

Wer es nicht auf den Ticketalarm ankommen lassen will, der hat eine weitere Option. Es gibt nämlich noch sogenannte Hospitality-Pakete für die Spiele mit Schweizer Beteiligung. Diese sind allerdings erheblich teurer als Einzeltickets, die Preise schwanken zwischen 500 und 780 Franken pro Person. Alle Infos zu den Hospitality-Angeboten gibt es hier.