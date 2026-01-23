12'500 Euro für ein Buch?! Basst scho, findet Bayern München

Fans des FC Bayern München können beim deutschen Rekordmeister ein echtes Sammlerstück ergattern. Dafür müssen sie tief in die Tasche greifen. Sehr, sehr tief.

William Laing / t-online

Der FC Bayern hat anlässlich des 125-jährigen Klubjubiläums mit einem Sammlerstück grosse Aufmerksamkeit erregt. Die Münchner präsentierten am Donnerstag auf ihrer Internetseite das Produkt «FC Bayern München 125 Opus». Dabei handelt es sich laut Klubangaben um «ein luxuriöses Coffeetable Book, das die glanzvolle Geschichte unseres Vereins in nie dagewesener Form zelebriert».

Das Werk können Fans jetzt über eine externe Website bestellen. Es enthält laut Mitteilung exklusive Interviews mit früheren und aktuellen Stars des Klubs, darunter Karl-Heinz Rummenigge, Sepp Maier, Thomas Müller und Manuel Neuer. Das Buch sei «ein Kunstobjekt, das die 125 grössten Momente unserer Vereinsgeschichte auf über 850 Seiten in beeindruckender Qualität darstellt», hiess es zudem.

Buch mit bayerischem Lederhosenleder veredelbar

Nur 125 Exemplare seien weltweit verfügbar, so die Bayern weiter. Das Buch sei handgebunden in feinstem Leder. Man könne es auch mit echtem bayerischem Lederhosenleder veredeln lassen. Es beinhalte eine exklusive Legenden-Unterschriftenseite. Zusätzlich würden die Käufer ein gerahmtens original FC Bayern 125-Jahre-Trikot erhalten, signiert vom aktuellen Lizenzkader.

Ein Blick ins Buch. Bild: fc bayern

Der Preis für das 45 x 45 Zentimeter grosse Werk hat es jedoch in sich. Wer das Opus-Buch sein Eigen nennen möchte, muss tief in die Tasche greifen und 12'500 Euro bezahlen.

Unter dem X-Beitrag der Bayern hagelte es für den Preis deutliche Kritik. «Wer soll sich das leisten können?», fragte ein Nutzer. Ein anderer sagte ironisch: «Kommt das Team offiziell vorbei und übergibt mir das Buch oder wofür soll ich 12'500 Euro zahlen?»