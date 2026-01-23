12'500 Euro für ein Buch?! Basst scho, findet Bayern München
Der FC Bayern hat anlässlich des 125-jährigen Klubjubiläums mit einem Sammlerstück grosse Aufmerksamkeit erregt. Die Münchner präsentierten am Donnerstag auf ihrer Internetseite das Produkt «FC Bayern München 125 Opus». Dabei handelt es sich laut Klubangaben um «ein luxuriöses Coffeetable Book, das die glanzvolle Geschichte unseres Vereins in nie dagewesener Form zelebriert».
𝐄𝐢𝐧 𝐥𝐮𝐱𝐮𝐫𝐢𝐨̈𝐬𝐞𝐬 𝐌𝐞𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐰𝐞𝐫𝐤 𝐟𝐮̈𝐫 𝐁𝐚𝐲𝐞𝐫𝐧-𝐅𝐚𝐧𝐬 🔴⚪️— FC Bayern München (@FCBayern) January 22, 2026
Zum 125-jährigen Jubiläum präsentiert der FC Bayern ein außergewöhnliches Meisterwerk: 𝗗𝗮𝘀 𝗙𝗖 𝗕𝗮𝘆𝗲𝗿𝗻 𝗠𝘂̈𝗻𝗰𝗵𝗲𝗻 𝟭𝟮𝟱 𝗢𝗽𝘂𝘀! 📕
🔗 https://t.co/RpymIyYxnx pic.twitter.com/UyrWupDdq1
Das Werk können Fans jetzt über eine externe Website bestellen. Es enthält laut Mitteilung exklusive Interviews mit früheren und aktuellen Stars des Klubs, darunter Karl-Heinz Rummenigge, Sepp Maier, Thomas Müller und Manuel Neuer. Das Buch sei «ein Kunstobjekt, das die 125 grössten Momente unserer Vereinsgeschichte auf über 850 Seiten in beeindruckender Qualität darstellt», hiess es zudem.
Buch mit bayerischem Lederhosenleder veredelbar
Nur 125 Exemplare seien weltweit verfügbar, so die Bayern weiter. Das Buch sei handgebunden in feinstem Leder. Man könne es auch mit echtem bayerischem Lederhosenleder veredeln lassen. Es beinhalte eine exklusive Legenden-Unterschriftenseite. Zusätzlich würden die Käufer ein gerahmtens original FC Bayern 125-Jahre-Trikot erhalten, signiert vom aktuellen Lizenzkader.
Der Preis für das 45 x 45 Zentimeter grosse Werk hat es jedoch in sich. Wer das Opus-Buch sein Eigen nennen möchte, muss tief in die Tasche greifen und 12'500 Euro bezahlen.
Unter dem X-Beitrag der Bayern hagelte es für den Preis deutliche Kritik. «Wer soll sich das leisten können?», fragte ein Nutzer. Ein anderer sagte ironisch: «Kommt das Team offiziell vorbei und übergibt mir das Buch oder wofür soll ich 12'500 Euro zahlen?»