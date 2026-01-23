wechselnd bewölkt-3°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Bayern München verkauft ein Buch über die Klubgeschichte für 12'500 Euro

12'500 Euro für ein Buch?! Basst scho, findet Bayern München

Fans des FC Bayern München können beim deutschen Rekordmeister ein echtes Sammlerstück ergattern. Dafür müssen sie tief in die Tasche greifen. Sehr, sehr tief.
23.01.2026, 09:5523.01.2026, 09:55
William Laing / t-online
Ein Artikel von
t-online

Der FC Bayern hat anlässlich des 125-jährigen Klubjubiläums mit einem Sammlerstück grosse Aufmerksamkeit erregt. Die Münchner präsentierten am Donnerstag auf ihrer Internetseite das Produkt «FC Bayern München 125 Opus». Dabei handelt es sich laut Klubangaben um «ein luxuriöses Coffeetable Book, das die glanzvolle Geschichte unseres Vereins in nie dagewesener Form zelebriert».

Das Werk können Fans jetzt über eine externe Website bestellen. Es enthält laut Mitteilung exklusive Interviews mit früheren und aktuellen Stars des Klubs, darunter Karl-Heinz Rummenigge, Sepp Maier, Thomas Müller und Manuel Neuer. Das Buch sei «ein Kunstobjekt, das die 125 grössten Momente unserer Vereinsgeschichte auf über 850 Seiten in beeindruckender Qualität darstellt», hiess es zudem.

Buch mit bayerischem Lederhosenleder veredelbar

Nur 125 Exemplare seien weltweit verfügbar, so die Bayern weiter. Das Buch sei handgebunden in feinstem Leder. Man könne es auch mit echtem bayerischem Lederhosenleder veredeln lassen. Es beinhalte eine exklusive Legenden-Unterschriftenseite. Zusätzlich würden die Käufer ein gerahmtens original FC Bayern 125-Jahre-Trikot erhalten, signiert vom aktuellen Lizenzkader.

Bayern München Buch für 12&#039;500 Euro
Ein Blick ins Buch.Bild: fc bayern

Der Preis für das 45 x 45 Zentimeter grosse Werk hat es jedoch in sich. Wer das Opus-Buch sein Eigen nennen möchte, muss tief in die Tasche greifen und 12'500 Euro bezahlen.

Unter dem X-Beitrag der Bayern hagelte es für den Preis deutliche Kritik. «Wer soll sich das leisten können?», fragte ein Nutzer. Ein anderer sagte ironisch: «Kommt das Team offiziell vorbei und übergibt mir das Buch oder wofür soll ich 12'500 Euro zahlen?»

Die Familien-Politik der Beckhams ist zwangsneurotisch und Brooklyn absolut kindisch
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Australian Open 2026
1 / 43
Die besten Bilder der Australian Open 2026

Hände hoch! Coco Gauff wirft den Ball nach oben.
quelle: keystone / lukas coch
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Roman Josi spricht über den Meilenstein von 1000 NHL-Spielen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Swiss-Ski-Chefarzt: «Skirennen sind wie Gladiatorenkämpfe – die Gefahr ist faszinierend»
Swiss-Ski-Chefarzt Walter O. Frey erklärt, warum Skiprofis an ihre Unzerstörbarkeit glauben müssen – und weshalb er beim Schutz der Kategorie Frau eine klare Grenze zieht.
Walter O. Frey ist immer erreichbar. Auch als wir dieses Gespräch führen, piepst sein Handy. «Eine Athletin ist heute Morgen im Training gestürzt und hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Jetzt habe ich gerade ein Update erhalten», sagt der Chefarzt von Swiss-Ski, bevor er fortfährt.
Zur Story