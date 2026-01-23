Der SF26 bei der Vorstellung in Maranello. Bild: keystone

Rot war gestern: Ferrari überrascht seine Fans mit einem neuen Look

Es ist das berühmteste Rennauto der Welt. In der Formel-1-Saison 2026 wird der Ferrari anders aussehen, als es sich die Fans gewohnt sind.

Mehr «Sport»

Ferrari gehört zur Formel 1 wie Räder an ein Auto. 248 durfte die Scuderia über einen Grand-Prix-Sieg jubeln, mehr als jeder andere Rennstall in der Geschichte.

Nun haben die Italiener ihren Wagen für die neue Saison präsentiert. In Maranello enthüllten sie am Freitag den SF26, den der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton und Charles Leclerc steuern. Auffällig: der grosse Anteil weisser Farbe in der Mitte des Autos.



Lewis Hamilton bei einer Testfahrt am Freitag in Fiorano. Bild: keystone

«Die Lackierung verbindet die Vergangenheit und Gegenwart von Ferrari, während das Team in eine neue technische Ära eintritt», schreibt der Rennstall. «Eines der auffälligsten Merkmale ist die Rückkehr zu glänzender Lackierung nach sieben Saisons mit matter Oberfläche.»

Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur lobte die Entwicklung des Autos als «das Ergebnis einer grossartigen Teamleistung». Dieses markiere «den Beginn einer völlig neuen Reise, die auf unterschiedlichen Vorschriften basiert und alle vor eine äusserst spannende Herausforderung stellen.»

Das Auto aus der Vogelperspektive. Bild: keystone

Mit der Saison 2026 verändert sich die Formel 1 markant. Die neuen Autos sind kleiner, leichter und wendiger, was für mehr Action in den Rennen sorgen soll. Bewegliche Flügel erleichtern Überholmanöver und ersetzen das bisherige DRS. Die Motoren bleiben zwar V6-Turbos, setzen aber stärker auf elektrische Energie und fahren mit vollständig nachhaltigem Kraftstoff. Insgesamt will sich die Königsklasse des Automobilsports neu erfinden – moderner, nachhaltiger und mit spannenderen Rennen. (ram)