Xhakas Leverkusen im Pokal ohne Blösse – Augsburg schaltet Schalke aus

Kurzzeitig musste Leipzig zuhause gegen Bundesliga-Aufsteiger St.Pauli noch zittern. Nach einem 3:1 zur Pause kamen die Hamburger in der 59. Minute noch einmal heran. Zehn Minuten vor dem Ende sorgte Antonio Nusa mit dem 4:2 allerdings für die definitive Entscheidung.

Augsburg kann gegen das unterklassige Schalke erst kurz vor Schluss die definitive Entscheidung erzwingen. Nach einem Tor nach 26. Minuten ist der Sieg erst dank eines Doppelschlags in der 87. und 90. Minute im Sack. Das 2:0 steht etwas stellvertretend für die gesamte Saison von Schalke 04. Ein Freistoss von Augsburgs Arne Maier wird von der Schalke-Mauer unhaltbar für den Goalie abgelenkt.

Bereits in den ersten neun Minuten sorgte der Tscheche Patrik Schick mit zwei Toren für die Vorentscheidung in Leverkusen. Das 3:0 des Spaniers Aleix Garcia per Freistoss fiel noch in der ersten Halbzeit. Granit Xhaka stand bis in die 69. Minute auf dem Feld.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Russland schickt Soldaten ohne Arme und Beine zurück an die Front

Knall bei VW: In Deutschland sollen zehntausende Stellen abgebaut werden

Kritik der Vetomächte wegen UNRWA-Verbot +++ Frühere Hamas-Geisel wurde in Käfig gesteckt

Migros wagt Premiere und öffnet ersten Supermarkt am Sonntag ohne Personal

YB kriselt weiter – Captain Benito schlägt Alarm und kritisiert Mitspieler

Nach dem Heimsieg gegen Luzern und einer starken Leistung gegen Inter Mailand, welche nur knapp nicht mit einem Punkt belohnt wurde, scheint YB wieder in der aktuellen Realität angekommen zu sein. Ist YB bis in die Adventszeit in jedem Spiel der Aussenseiter?

Nur Platz 10 in der Super League und in der Champions League, wartet man auch nach dem dritten Spieltag immer noch auf die ersten Punkte. Die in letzter Zeit erfolgsverwöhnten YB-Fans machen aktuell schwierige Zeiten durch.